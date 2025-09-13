Hai sao nhí 'Gặp nhau cuối tuần': Người nổi đình đám, người là thạc sĩ ở Mỹ

Gặp nhau cuối tuần là chương trình hài kịch được phát sóng lần đầu vào năm 2000. Với thời lượng khoảng 40 phút, chương trình nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả và là bệ phóng cho nhiều diễn viên thời điểm đó.

Bên cạnh dàn nghệ sỹ quen thuộc, hai diễn viên nhí từng tham gia các tiểu phẩm trong chương trình cũng được nhiều khán giả nhớ mặt. Sau 25 năm, cả hai đều có nhiều thay đổi trong cuộc đời.

Phạm Hoàng Duy Anh sống kín tiếng

Với khán giả yêu mến Gặp nhau cuối tuần , Phạm Hoàng Duy Anh là gương mặt nhí quen thuộc của chương trình. Thời điểm đó dù mới học tiểu học song Duy Anh đã xuất hiện trong nhiều tiểu phẩm hài và gây ấn tượng bởi lối diễn xuất tự nhiên.

Đặc biệt, vai cậu con trai học kém môn văn khiến nghệ sỹ Quang Thắng đau đầu trong tiểu phẩm Văn chương đến nay vẫn được khán giả xem lại.

Duy Anh là diễn viên nhí quen thuộc của "Gặp nhau cuối tuần".

Pham Hoàng Duy Anh sinh năm 1996 tại Hà Nội. Những năm tiểu học, anh từng tham gia lớp kịch tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đó cũng là cái duyên dẫn Duy Anh đến với Gặp nhau cuối tuần.

Thành công của chương trình giúp Duy Anh trở thanh sao nhí quen thuộc trong nhiều tiểu phẩm hài đặc sắc như Thầy dởm, Lời nói không mất tiền mua, Hội thi bé khỏe...

Thành công với nghiệp diễn khi còn bé nhưng khi lớn lên Duy Anh lại không theo đuổi con đường diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp THPT, Duy Anh lên đường sang Mỹ khi nhận được học bổng toàn phần chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Tài chính. Sau đó, anh tiếp tục học lên bậc Thạc sỹ.

Ngôi trường sao nhí một thời theo học là Đại học DePaul (Chicago, Mỹ). Đây là trường Đại học Công giáo lớn nhất nước Mỹ, thành lập từ năm 1898, được U.S. News & World Report 2018 đánh giá là một trong những trường đại học quốc gia tốt nhất.

Duy Anh có cuộc sống kín tiếng ở nước ngoài.

Hiện tại Duy Anh sống khá kín tiếng ở trời Tây. Thỉnh thoảng, anh chia sẻ một vài hình ảnh trên trang Facebook cá nhân. Ngắm hình ảnh cao lớn của Duy Anh khi trưởng thành, nhiều người không thể nhận ra sao nhí năm nào.

Nguyễn Huỳnh Sơn trở thành ca sỹ đình đám

Trong một tiểu phẩm của Gặp nhau cuối tuần, cậu bé Nguyễn Huỳnh Sơn từng chạm đến cảm xúc của khán giả qua một tiểu phẩm cảm động kể về người cha. Khi đó, Nguyễn Huỳnh Sơn học lớp 3 trường Tiểu học Trưng Vương.

Sau khi xem lại tiểu phẩm, nhiều người nhận ra cậu bé đó trên chính là Soobin Hoàng Sơn - nam ca sỹ đình đám của showbiz Việt.

Soobin Hoàng Sơn từng đóng "Gặp nhau cuối tuần".

Soobin tên thật Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh năm 1992 tại Hà Nội. Cha của anh là NSND Nguyễn Huỳnh Tú - một nhạc sỹ, nghệ nhân nhạc cụ dân tộc nổi tiếng.

Từ khi 3 tuổi, Soobin được bố "gieo mầm" nghệ thuật, đưa đón đi học nhạc. Lên 5 tuổi, anh được bố đưa đi Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc... để biểu diễn đàn bầu.

Là con nhà nòi song Soobin không muốn dựa dẫm vào danh tiếng của bố. Nam ca sỹ từng cho biết quyết định theo đuổi đam mê ca hát dù được định hướng làm nhạc công khiến anh và gia đình mâu thuẫn gay gắt. Vì cái tôi, anh muốn tự bước đi trên đôi chân của mình và tạo dựng được danh tiếng, giúp gia đình tự hào.

Năm 2014, anh giành danh hiệu Á quân tại cuộc thi Ngôi sao Việt và được trau dồi kỹ năng tại Hàn Quốc thời gian ngắn. Cùng từ đây, nam ca sỹ khẳng định được tên tuổi, vị trí trong lòng công chúng. Anh là chủ nhân của nhiều bản hit như Phía sau một cô gái, Đi để trở về, Xin đừng lặng im...

Soobin đang là một trong những nam ca sỹ được yêu thích nhất của Vpop.

Năm 2024 là năm thành công và nổi bật của Soobin khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai . Anh giành giải "Anh tài toàn năng", trở thành một trong 17 thành viên xuất sắc nhất của chương trình.

Sức hút của chương trình giúp Soobin "bội thu" giải thưởng với 20 chiếc cúp danh giá từ các lễ trao giải âm nhạc và nghệ thuật uy tín, bao gồm 2 cúp Mai Vàng , 5 cúp WeChoice Awards 2024 , 2 cúp Làn Sóng Xanh , 3 cúp Cống Hiến cùng nhiều giải thưởng khác cho album Bật nó lên và các sản phẩm âm nhạc khác.

Khả năng ca hát, vũ đạo, tư duy âm nhạc và chơi nhạc cụ đa dạng của Soobin đã giúp anh khẳng định danh hiệu "all-rounder" (nghệ sỹ toàn năng) của showbiz Việt.



