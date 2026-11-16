Hải quân Ukraine chuẩn bị nhận tàu hộ vệ Hetman Ivan Vyhovsky

Việc đóng mới tàu hộ vệ Hetman Ivan Vyhovsky (F-212) cho Hải quân Ukraine đang được Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất, con tàu chuẩn bị ra khơi lần đầu tiên.

Thông tin này được đưa ra bởi người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Kirill Budanov - người đã đến thăm xưởng đóng tàu ở Istanbul và tìm hiểu tiến độ công việc.

Theo ghi nhận, việc đóng chiếc tàu hộ vệ lớp Ada thứ hai, do công ty STM của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất cho hạm đội Ukraine, đang ở giai đoạn cuối.

"Lực lượng Hải quân Ukraine đang ngày càng mạnh mẽ. Tại Istanbul, tôi đã được tìm hiểu về việc đóng mới tàu hộ vệ Hetman Ivan Vyhovsky. Công việc đang ở giai đoạn hoàn thiện... Chuyến hải hành đầu tiên, thử nghiệm và bàn giao tàu cho Ukraine đang chờ phía trước", ông Budanov cho biết.

Trong chuyến thăm, Chánh Văn phòng Tổng thống đã gặp gỡ chỉ huy tàu hộ vệ - Đại tá Yuri Pyshchyk và trò chuyện với thủy thủ đoàn.

Chuyến đi biển đầu tiên, quá trình thử nghiệm và bàn giao tàu cho phía Ukraine đang ở phía trước. Các thủy thủ Ukraine tiếp tục chuẩn bị cho việc đưa con tàu mới vào hoạt động.

Chánh Văn phòng Tổng thống Budanov trong cuộc gặp với chỉ huy tàu hộ tống Hetman Ivan Vyhovsky - Đại tá Yury Pyshchyk ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tàu hộ vệ Hetman Ivan Vyhovsky được hạ thủy vào ngày 1/8/2024, tại Nhà máy RMK Marine ở Istanbul. Lễ đặt ky cho con tàu diễn ra vào tháng 8/2023.

Theo Công ty STM, việc chuyển giao chiếc tàu hộ vệ nói trên cho Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2027.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký hợp đồng với đối tác Thổ Nhĩ Kỳ về việc đóng 2 tàu chiến lớp Ada vào tháng 12/2020.

Tàu hộ vệ dành cho Ukraine có dàn vũ khí khá mạnh, gồm pháo hạm đa năng Oto Melara Super Rapid 76mm, tên lửa chống hạm và hệ thống tên lửa phòng không MICA VL.

Cần nói thêm, chiếc tàu hộ vệ đầu tiên thuộc lớp mang tên Hetman Ivan Mazepa (số hiệu F-211) đã tiến hành thử nghiệm trên biển vào tháng 5/2024.

Tháng 11/2024, thủy thủ đoàn đã thử nghiệm các hệ thống pháo binh, đặc biệt là pháo Oto Melara 76mm và pháo phòng không Gökdeniz 35mm, dự kiến những con tàu này chỉ về nước sau khi chiến tranh kết thúc.