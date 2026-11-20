Pháo điện từ - thứ vũ khí tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng sắp được ứng dụng trong thực tế.

Quân đội Nhật Bản có thể trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới trang bị súng điện từ khi Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản có kế hoạch lắp đặt loại vũ khí này trên các tàu khu trục lớp Atago.

Trước đây Tokyo đã thử nghiệm một khẩu pháo điện từ gắn trên tàu có khả năng tăng tốc đạn 40mm lên mức 2,23km/s.

Đặc điểm công nghệ then chốt của pháo điện từ là yêu cầu năng lượng điện khổng lồ, khi một phát bắn cần khoảng 20 - 40 MJ năng lượng.

Việc tạo ra các xung điện như vậy đòi hỏi thiết bị lưu trữ năng lượng - các tụ điện dung lượng cực cao có khả năng xả điện nhanh chóng.

Hơn nữa, mỗi phát bắn tạo ra tải trọng cực lớn lên các thanh ray và tuổi thọ của nòng pháo bị hạn chế - trung bình nó chỉ bắn được 100 - 150 phát trước khi cần thay thế hoặc sửa chữa.

Nhật Bản sẽ lắp pháo điện từ trên các khu trục hạm lớp Atago.

Trong khi đó, Mỹ đã nối lại việc thử nghiệm pháo điện từ tại một bãi thử ở bang New Mexico. Công việc này được tiến hành nhằm phục vụ cho Bộ Tư lệnh Hệ thống Hải quân và Văn phòng Chuyển đổi Siêu thanh Liên hợp.

Điều đáng chú ý là trước đây người Mỹ đã gần như đóng băng chương trình pháo điện từ, khi cho rằng nó quá tốn kém và phức tạp về mặt kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Hải quân Mỹ đang xem xét các tàu chiến tiên tiến, bao gồm cả những thiết giáp hạm lớp Trump giả định, mà theo ước tính của Quốc hội, mỗi chiếc có thể có giá hơn 20 tỷ USD như một nền tảng tiềm năng cho loại vũ khí này.

Theo các nhà phát triển tại công ty General Atomics, một hệ thống pháo điện từ như vậy có khả năng tăng tốc các vật thể bay lên gấp 6 lần tốc độ âm thanh và sẽ được sử dụng để đánh chặn tên lửa hành trình cũng như tên lửa đạn đạo.