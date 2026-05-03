Hải quân Nga tiếp nhận tàu quét mìn mới nhất làm bằng sợi thủy tinh

Hải Yến |

GD&TĐ - Một buổi lễ trang trọng đã diễn ra ở Baltiysk, nơi một tàu quét mìn đặc biệt được đưa vào biên chế Hải quân Nga.

Tại thành phố Baltiysk, tàu quét mìn Polyarny đã được chính thức tiếp nhận vào biên chế Hải quân Nga. Buổi lễ được tổ chức dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Hạm đội phương Bắc, Đô đốc Konstantin Kabantsov.

“Polyarny” là chiếc thứ 10 thuộc loạt tàu Alexandrite. Điểm nổi bật của con tàu này là phần thân được chế tạo hoàn toàn từ sợi thủy tinh nguyên khối, lớn nhất thế giới hiện nay. Vật liệu này vừa nhẹ, vừa bền hơn thép, không bị ăn mòn và đặc biệt không bị phát hiện bởi mìn từ tính.

Trước khi gia nhập Hạm đội phương Bắc, Polyarny đã trải qua quá trình thử nghiệm tại vùng biển Baltic. Thủy thủ đoàn tiến hành kiểm tra tốc độ, khả năng cơ động, cũng như vận hành hệ thống vũ khí và sonar chuyên dụng để phát hiện mìn dưới nước.

Nghi thức kéo cờ Thánh Andrew lần đầu tiên trên tàu được thực hiện bởi thuyền trưởng, Đại úy hạng 3 Vitaly Kabanov. Đây là nghi lễ truyền thống, khẳng định vị thế chiến đấu của tàu trong Hải quân Nga.

Trước đó, tàu quét mìn Dmitry Lysov cũng đã được hạ thủy tại St. Petersburg. Nếu Polyarny là chiếc thứ 10 của loạt Alexandrite, thì Dmitry Lysov sẽ là chiếc thứ 11, chuẩn bị tiếp nhận vào lực lượng hải quân trong thời gian tới.

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

