Hải quân Nga gặp nguy khi Pháp có tên lửa đạn đạo chống hạm tầm xa 1.000km

Công ty ArianeGroup của Pháp đã giới thiệu tại Triển lãm Euronaval 2026 khái niệm về một tên lửa đạn đạo chống hạm mới.

Vũ khí mới được tạo ra dựa trên tên lửa B-STRIKE 1000 phóng từ mặt đất, đang được phát triển với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Pháp.

Thông tin này được nhà phân tích vũ khí chiến lược người Pháp Etienne Marcuz đưa ra sau khi ông đến thăm triển lãm và công bố những bức ảnh về sản phẩm được trưng bày.

Theo ghi nhận, một phiên bản hải quân cải tiến đầy triển vọng có thể trở thành tên lửa đạn đạo chống hạm (Anti-Ship Ballistic Missile, ASBM) đầu tiên của châu Âu.

Nó được phát triển dựa trên hệ thống B-STRIKE 1000 trên đất liền, nhưng được điều chỉnh để sử dụng từ các giàn khoan trên biển nhằm tấn công mục tiêu di động trên mặt nước.

Tầm bắn theo công bố của phiên bản hải quân là khoảng 1.000km. Quả đạn dự kiến sẽ được trang bị đầu đạn cơ động MaRV (Maneuverable Reentry Vehicle), có khả năng điều chỉnh quỹ đạo trong giai đoạn cuối của chuyến bay.

Ý tưởng triển khai tên lửa đạn đạo B-STRIKE 1000 phiên bản chống hạm trên xuồng không người lái.

Nhà phát triển kỳ vọng tên lửa đạt được độ chính xác khi tấn công mục tiêu với độ lệch dưới 10m. Ngoài ra, khả năng cơ động của đầu đạn sẽ khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa hạm tàu khó đánh chặn nó.

Để nhắm mục tiêu vào các đối tượng di động trên biển, dự định sử dụng phương pháp chỉ định mục tiêu từ bên ngoài, đặc biệt là dữ liệu trinh sát vệ tinh. Ở giai đoạn cuối của chuyến bay, đầu đạn sẽ được dẫn hướng đến mục tiêu bằng đầu dò tự dẫn của chính nó.

Ngoài khả năng phá hủy tàu nổi, tên lửa hải quân đầy triển vọng này cần duy trì khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất, bao gồm cả những công trình kiên cố. Để phục vụ mục đích này, nhà thiết kế dự định sử dụng đầu đạn đa chức năng có khả năng nổ trên không, hoặc phát nổ sau khi xuyên thủng mục tiêu với độ trễ nhất định.

Một số phương án về vị trí lắp đặt bộ phận cải tiến dành cho môi trường biển đang được xem xét.

Đặc biệt, nó có thể điều chỉnh để triển khai từ các bệ phóng thẳng đứng tiên tiến trên tàu với đường kính 25 inch, hoặc từ bệ phóng chuyên dụng trên boong được chế tạo dựa trên phiên bản trên mặt đất của tổ hợp này.

Khả năng đặt tên lửa trên phương tiện mặt nước không người lái dạng cánh ngầm cũng đang được xem xét. Những nền tảng như vậy có thể cung cấp khả năng triển khai bí mật và tiếp cận nhanh chóng đến khu vực phóng, đặc biệt là ở vùng biển ven bờ.

Hình ảnh mô phỏng đường bay của phiên bản hải quân của tên lửa đạn đạo B-STRIKE 1000.

B-STRIKE 1000 phóng từ mặt đất, nền tảng được đề xuất tạo ra phiên bản hải quân, thuộc dòng tên lửa đạn đạo B-STRIKE mới của ArianeGroup. Dòng sản phẩm này đã chính thức giới thiệu vào tháng 6/2026 tại triển lãm quốc phòng quốc tế Eurosatory.

Chương trình này nhằm mục đích tạo ra một loại vũ khí tấn công tầm xa đặt trên mặt đất của châu Âu với đầu đạn thông thường. Khái niệm nói trên được trình bày chung với các công ty Thales và Soframe của Pháp.

Khi chế tạo các tên lửa mới, ArianeGroup đã dựa trên kinh nghiệm phát triển tên lửa đạn đạo chiến lược M51, vốn là nền tảng của thành phần hải quân trong lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp.

Đặc biệt vào tháng 10, Pháp đã thử nghiệm thành công một phiên bản cải tiến mới của tên lửa đạn đạo liên lục địa M51.3, khi phóng nó từ tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant.