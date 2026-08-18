Hải quân Mỹ ký hợp đồng lớn với Raytheon để tăng cường sản xuất tên lửa Tomahawk

Ngày 17/8, hải quân Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 22,9 tỷ USD với Raytheon (thuộc tập đoàn RTX), để tăng cường sản xuất tên lửa hành trình Tomahawk.

Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Theo thông cáo báo chí được đăng tải trên trang web của Lầu Năm Góc hôm 17/8, thỏa thuận trị giá 22,9 tỷ USD này nhằm mục đích đáp ứng các mối đe dọa hiện đại.

Thỏa thuận đồng thời cung cấp cho các đối tác công nghiệp sự ổn định cần thiết để mở rộng lực lượng lao động, tăng sản lượng sản xuất và củng cố chuỗi cung ứng.

"Bộ Chiến tranh đã kêu gọi ngành công nghiệp mở rộng sản xuất đạn dược, và nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ RTX Corporation đã đáp ứng lời kêu gọi đó", Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách Mua sắm và Duy trì Michael P. Duffey cho biết.

"Đảm bảo lực lượng hải quân và liên quân của chúng ta có hỏa lực đủ mạnh để răn đe hành động tấn công và bảo vệ Tổ quốc là điều tối quan trọng", quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông Hùng Cao, nói.

Raytheon nêu rõ hợp đồng có thời hạn 7 năm. Họ đặt mục tiêu tăng sản lượng tên lửa Tomahawk lên 1.000 quả mỗi năm trong tương lai.

Tên lửa hành trình Tomahawk được biết đến là loại vũ khí tấn công tầm xa chủ lực, cận âm của Mỹ.

Với tầm bắn từ 1.300 đến 2.500km, mang đầu đạn nặng khoảng 450kg và độ chính xác cực cao, Tomahawk thường được dùng để đánh phủ đầu các mục tiêu chiến lược.