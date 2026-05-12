Hải quân Mỹ cải cách triệt để nhằm hướng tới mục tiêu 355 tàu chiến

Bạch Dương
Hạm đội Mỹ liên tục thu nhỏ trong thời gian qua và hiện đã bị Trung Quốc vượt xa về quy mô, dẫn tới yêu cầu phải cải cách lớn.

Hải quân Mỹ (USN) đang tiến hành một cuộc đại tu quy mô lớn với ngành đóng tàu để đạt được quy mô theo quy định là 355 chiếc. Mặc dù ngân sách đã tăng gấp đôi trong hai thập kỷ qua, USN hiện chỉ có 291 tàu chiến, về cơ bản là tương đương với năm 2003.

Thông tin này được Viện Hải quân Mỹ đưa ra, trích dẫn một báo cáo về tình trạng đóng tàu và chiến lược của Bộ Hải quân.

Để khôi phục ưu thế trên biển, Lầu Năm Góc đang thực hiện Sắc lệnh hành pháp 14269, thay đổi căn bản các quy tắc về lập kế hoạch và quản lý rủi ro trong hoạt động mua sắm vũ khí. Chiến lược mới này dựa trên kinh nghiệm từ những chiến dịch gần đây bao gồm Epic Fury và Rough Rider.

Trong khuôn khổ cải cách, chính phủ đã tài trợ cho việc tăng lương tại nhà máy Electric Boat và Newport News Shipbuilding để ổn định lực lượng lao động.

Đồng thời hướng dẫn mới nghiêm cấm các nhà thầu quốc phòng sử dụng ngân sách nhà nước để mua lại cổ phiếu hoặc chia cổ tức, chỉ dành nguồn lực cho nhu cầu sản xuất.

Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ có kế hoạch tăng tỷ lệ đóng tàu phân tán trên toàn quốc từ 10% lên 50%. Các dự án mới sẽ dựa trên thiết kế kỹ thuật số theo dạng module, cho phép sự tham gia của không chỉ các xưởng đóng tàu lớn, mà còn bởi nhiều nhà cung cấp từ các khu vực công nghiệp của Mỹ.

Xưởng đóng tàu Newport News Shipbuilding, nơi đang chế tạo tàu sân bay Enterprise (CVN-80).

Thành phần của hạm đội trong tương lai sẽ được hình thành theo nguyên tắc "kết hợp cao - thấp", bao gồm việc duy trì song song các nền tảng công nghệ cao phức tạp với hệ thống sản xuất hàng loạt giá rẻ hơn. Khái niệm này bao gồm việc tích hợp cả những phương tiện chiến đấu không người lái.

Các quan chức USN nhấn mạnh rằng việc phân tán cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ giúp hạm đội triển khai lực lượng chiến đấu sẵn sàng chỉ trong vài ngày thay vì vài tháng như trong thời điểm hiện nay.

