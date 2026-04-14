Hải quân Mỹ biên chế tàu khu trục lớp Arleigh Burke thứ 74 giữa tình hình nóng

Sao Đỏ |

Hải quân Mỹ đã đưa vào biên chế tàu khu trục mới nhất thuộc lớp Arleigh Burke mang tên USS Harvey C. Barnum Jr. (DDG 124).

Hải quân Mỹ biên chế tàu khu trục Arleigh Burke thứ 74 giữa tình hình căng thẳng 2026 - Ảnh 1.

Buổi lễ tiếp nhận diễn ra tại Căn cứ Hải quân Norfolk. Chiếc tàu khu trục được đặt tên để vinh danh Harvey C. Barnum Jr. - một Đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, đồng thời là người còn sống được trao tặng Huân chương Danh dự.

Con tàu được chế tạo bởi General Dynamics Bath Iron Works ở Maine. Khu trục hạm này là một phần của loạt tàu nâng cấp công nghệ Flight IIA, thực hiện nhiều công đoạn hiện đại hóa quan trọng trước khi chuyển sang thế hệ tàu khu trục tiếp theo.

Việc thực hiện một dự án như vậy đòi hỏi nguồn vốn đầu tư đáng kể. Chi phí trung bình của chiến hạm loại này vào khoảng 2,2 tỷ USD. Số tiền trên bao gồm chi phí đóng thân tàu, lắp đặt hệ thống động cơ và mua sắm các thiết bị điện tử phức tạp.

Hải quân Mỹ biên chế tàu khu trục Arleigh Burke thứ 74 giữa tình hình căng thẳng 2026 - Ảnh 2.

Thủy thủ đoàn của tàu khu trục USS Harvey C. Barnum Jr. (DDG 124) xếp hàng dọc theo thân tàu trong lễ thượng cờ chính thức.

Lễ khởi đóng khu trục hạm DDG 124 diễn ra vào ngày 6/4/2021 và tới ngày 29/7/2023, con tàu đã làm lễ đặt tên. Chiếc USS Harvey C. Barnum Jr. được hạ thủy vào ngày 4/10/2023, sau khi hoàn thành những hạng mục lớn.

Trước buổi lễ biên chế chính thức, tàu khu trục mới đã cập cảng nhà ở Norfolk vào ngày 20/3/2026, đánh dấu việc hoàn thành huấn luyện và chuyển đổi từ giai đoạn thử nghiệm sang phục vụ chiến đấu trong Hạm đội Đại Tây Dương.

Vũ khí chiến đấu chính của tàu USS Harvey C. Barnum Jr. là hệ thống Aegis Baseline 9, tích hợp phòng không và phòng thủ tên lửa.

Con tàu sử dụng radar AN/SPY-1D để phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, đồng thời cung cấp khả năng phòng thủ chống lại các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn. Tính linh hoạt cao khiến tàu khu trục trở thành một yếu tố then chốt trong bất kỳ nhóm tác chiến hải quân nào.

Kho vũ khí của tàu gồm 2 hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 với 96 ống chứa các loại tên lửa khác nhau. Điều này cho phép thủy thủ đoàn sử dụng tên lửa phòng không thuộc dòng Standard, tên lửa chống tàu ngầm và tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất.

Theo Militarnyi
