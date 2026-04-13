Bài viết của “The Spectator” chỉ ra một thực tế là trong số 6 tàu khu trục phòng không Type 45, Hải quân Hoàng gia chỉ có thể điều động một chiếc là tàu HMS Dragon đến khu vực Đông Địa Trung Hải sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ Không quân Hoàng gia tại Akrotiri ở đảo Síp.

Tờ “The Spectator” nhấn mạnh, con tàu đã đến căn cứ Akrotiri 3 tuần sau đó với nhiệm vụ phòng thủ từ xa cho căn cứ Anh ở vùng biển Địa Trung Hải, nhưng hiện đã quay trở lại cảng do trục trặc hệ thống cấp nước.

Ngoài ra, chỉ có 1 trong 5 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Astute của Hải quân Hoàng gia Anh đang hoạt động vào thời điểm chiến tranh giữa Mỹ với Iran nổ ra. Hiện có khả năng nó đang ở Vịnh Ba Tư, sau khi di chuyển từ Australia tới Trung Đông.

Thực trạng này cho thấy Hải quân Hoàng gia Anh chỉ còn lại 7 tàu hộ vệ tên lửa Type 23 để thực hiện các nhiệm vụ toàn cầu của mình.

Tác giả bài báo cho biết thêm, chỉ có 6 trong số 7 tàu hộ vệ Type 23 sẵn sàng chiến đấu, trong khi 1 chiếc khác đang được sửa chữa lớn.

Như vậy, tổng số tàu mặt nước và tàu ngầm Hải quân Anh có thể huy động trong thời điểm hiện nay chỉ vào khoảng 15 chiếc, số lượng đó có thể đảm bảo cho Hải quân Anh chiến thắng được ai?

Tờ báo Anh nhấn mạnh gần đây giới chức London thường xuyên lên tiếng về sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp đối phó hải quân chống lại Nga, nhưng các chuyên gia quân sự lưu ý Hải quân Hoàng gia Anh đơn giản là thiếu nguồn lực để làm điều đó.

Các nhà phân tích nhận định Hải quân Anh đang trong “tình trạng nguy kịch”, đặc biệt nếu xét đến việc các tàu khu trục như HMS Dragon thường xuyên gặp những trục trặc và phải nằm ở cảng sửa chữa.

“The Spectator” chỉ ra trong bối cảnh thiếu tàu chiến để thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ, Hải quân Anh đã buộc phải từ bỏ nỗ lực bắt giữ các tàu chở dầu thuộc cái gọi là “Hạm đội Bóng tối” của Nga.

Tờ báo Anh lưu ý trong thời điểm các chiến hạm Nga, ví dụ như tàu khu trục Admiral Grigorovich hộ tống các tàu chở dầu trong danh sách đen đi qua eo biển Anh, thực tế này chẳng khác gì một cú đòn của Tổng thống Nga Vladimir Putin giáng vào những tuyên bố của Thủ tướng Anh Keir Starmer.