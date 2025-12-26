HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hai phụ nữ nhảy khỏi xe khi xe đầu kéo mất thắng trên đèo Bảo Lộc

Trường Nguyên |

Khi đang đổ đèo Bảo Lộc, xe đầu kéo chở alumin mất thắng va chạm với 2 ô tô rồi cuốn một xe máy vào gầm.

Ngày 26-12, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô và 1 xe máy trên đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc xã Đạ Huoai 2.

Hai phụ nữ thoát nạn khi xe đầu kéo mất thắng trên đèo Bảo Lộc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Đỏ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 10 phút cùng ngày, xe đầu kéo chở alumin lưu thông trên đèo Bảo Lộc, hướng từ Bảo Lộc xuống TPHCM. Đến khu vực gần tượng đài Đức Mẹ thì phương tiện này mất thắng nên xảy ra va chạm với một xe khách giường nằm.

Không dừng lại được, xe đầu kéo tiếp tục va chạm với một xe bồn chở bê tông rồi cuốn một xe máy chở 2 người phụ nữ vào gầm. Rất may 2 phụ nữ đã kịp nhảy khỏi xe máy nên thoát nạn.

Vụ việc khiến xe máy và 3 ô tô gồm xe đầu kéo, xe bồn và xe khách giường nằm hư hỏng nặng; giao thông qua đèo bị ùn tắc gần 2 giờ.

