Hải Phòng: Xử lý 02 trường hợp sử dụng mạng xã hội xúc phạm uy tín của lực lượng công an

Qua phối hợp xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an xã Tân Minh, Công an đặc khu Cát Hải đã xác định 02 tài khoản Facebook cá nhân do P.X.C (52 tuổi, trú tại xã Tân Minh) và H.V.C (44 tuổi, trú tại đặc khu Cát Hải) sử dụng và đã triệu tập các đối tượng lên trụ sở để làm việc.

P.X.C (áo trắng) và H.V.C. (áo đen) tại cơ quan công an.



Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook để bình luận trên bài viết của Báo An ninh Hải Phòng với nội dung tiêu cực, công kích, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an. Hành vi trên có dấu hiệu vi phạm Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Hiện nay, các đơn vị chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.