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Hải Phòng: Xe máy đâm trúng ô tô đang đỗ, ba thanh niên tử vong

Nguyễn Hoàn
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Rạng sáng 26/9, chiếc xe máy di chuyển trên đường ngang thuộc khu công nghiệp An Dương (phường An Phong, TP. Hải Phòng) bất ngờ va chạm với ô tô tải đang dừng đỗ bên đường, khiến ba người ngồi trên xe máy tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h25 ngày 26/9, tại đường ngang thuộc khu công nghiệp An Dương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc mô tô mang BKS 26AA-886xx có ba người ngồi trên xe di chuyển trên đường ngang số 7, thuộc khu công nghiệp An Dương hướng đi tổ dân phố Đình Ngọ, phường An Phong.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bất ngờ, xe máy va chạm mạnh với ô tô mang BKS 19H-130xx do anh Phạm Văn Đường (sinh năm 1981, ở Hà Nội) đang đỗ cùng chiều phía trước.

Va chạm mạnh khiến ba người tử vong tại chỗ, gồm: Lò Văn Vân (sinh năm 2006), Lò Văn Duy (sinh năm 2007) và Lò Đức Anh (sinh năm 2007, cùng trú tại Bản Két, tỉnh Sơn La).

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người đã trình báo chính quyền sở tại. Không lâu sau đó, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP. Hải Phòng và Công an phường An Phong đã tới hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tags

Đức Anh

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