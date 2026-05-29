Hải Phòng thu hồi đất để triển khai khu công nghiệp hơn 5.600 tỷ do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) có quy mô 238 ha, tổng mức đầu tư hơn 5.670 tỷ đồng, triển khai tại xã Nghi Dương.

Vừa qua, UBND xã Nghi Dương đã phối hợp cùng CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng và các đơn vị liên quan đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất thuộc diện giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1).

Theo đó, 117 hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp tại thôn Xuân Đông (59 hộ) và thôn Xuân Đoài (58 hộ) đã được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí 108,86 tỷ đồng, tương ứng diện tích thu hồi 20,5 ha.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 89,2 ha trên địa bàn xã. Toàn bộ quá trình chi trả được triển khai công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nguồn ảnh: UBND xã Nghi Dương).

Theo kế hoạch, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng phần diện tích tại thôn Nghi Dương, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Được biết, Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) có quy mô 238 ha, tổng mức đầu tư hơn 5.670 tỷ đồng , triển khai tại xã Nghi Dương (trước đây thuộc huyện Kiến Thụy), TP Hải Phòng.

Dự án do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư, với thời gian triển khai dự kiến 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030.

Vị trí khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1).

Khi hoàn thành, Khu công nghiệp Ngũ Phúc được định hướng thu hút các ngành công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo… Hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ, hướng tới hình thành khu công nghiệp hiện đại, đa ngành.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, được kỳ vọng trở thành động lực thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

Mới đây, ngày 14/5/2026, CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, Hải Phòng.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có quy mô hơn 200 ha, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên sản xuất hiện đại, công nghệ sạch và giá trị gia tăng lớn.

Trước đó, Vingroup cũng đã đầu tư nhiều công trình thuộc hệ sinh thái tại Hải Phòng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, như khu đô thị Vinhomes Marina, Vinhomes Imperia, hệ thống giáo dục Vinschool và trung tâm thương mại Vincom Plaza…

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
01:02
01:38
01:45
00:32
01:02
01:06
01:02
