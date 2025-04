Đêm nhạc hội Hoa Phượng Đỏ 2025 đa sắc

Trong buổi giao ban báo chí sáng 18/4, bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 12, năm 2025, được tổ chức gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và đón nhận danh hiệu “ Thành phố Anh hùng ”.

Lễ hội là dịp tri ân sự hy sinh, cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng thành phố, đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta, TP Hải Phòng được giải phóng, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng.

Sau 70 năm giải phóng, Hải Phòng đã khẳng định vị thế là một trong 3 thành phố lớn của cả nước, vai trò là cửa ngõ quan trọng, một động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước, đi đầu trong xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Điểm nhấn lễ hội là chương trình nghệ thuật đêm hội “Hải Phòng – 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình” được tổ chức tại quảng trường trước Trung tâm Chính trị - Hành chính, thuộc KĐT Bắc Sông Cấm, TP Thủy Nguyên, với quy mô 13.000 đại biểu.

Đêm nhạc hội sẽ tập trung những dấu ấn nổi bật của thành phố 70 năm qua, nhất là thành tựu về kinh tế, chính sách an sinh xã hội và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, gắn với các định hướng phát triển thành phố trong bối cảnh sắp xếp các đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Trung ương.

Chương trình nghệ thuật sử dụng công nghệ 3D Mapping, Lazer Mapping… với hệ thống âm thanh, kỹ xảo công nghệ ánh sáng đa dạng sắc màu, hiện đại, sử dụng công nghệ trình diễn pháo hoa nghệ thuật.

Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng sẽ biểu diễn trong đêm hội như: NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận, NSND Phạm Thu Hà, ca sĩ Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Phương Linh… cùng hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2024.

Hỗ trợ mỗi tổ dân phố 10 triệu đồng liên hoan

Điểm mới trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025 là lần đầu tiên thành phố tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 6 địa điểm, mỗi điểm đều bố trí màn hình LED (100m2) cho người dân xem nhạc hội, nghệ thuật.

Thành phố cũng hỗ trợ mỗi tổ dân phố 10 triệu đồng (tổng kinh phí 17,5 tỷ đồng) cho các tổ dân phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng ngày 10/5, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân chung vui. Đồng thời, tổ chức tặng quà cho người có công với cách mạng, người thuộc diện chính sách, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ sĩ ưu tú… với tổng kinh phí 6,7 tỷ đồng.

Dịp này, thành phố cũng lần đầu tiên tổ chức duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng tại quảng trường nhà hát thành phố của 32 khối đại đoàn kết đại diện cho các lực lượng, giai tầng xã hội đoàn kết, chung tay trong bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố trong 70 năm qua.

Theo bà Trần Thị Hoàng Mai, bên cạnh đêm nhạc khai mạc lễ hội, thành phố đồng loạt tổ chức hơn 100 hoạt động, chương trình, sự kiện về kinh tế - xã hội, văn hóa nghệ thuật, thể thao du lịch… hưởng ứng.

Thành phố dự kiến khởi công, khánh thành 7 công trình, dự án trọng điểm; khai trương đoàn tàu “Hoa Phượng Đỏ”, khai trương “Đường sách Hải Phòng", liên hoan ẩm thực món ngon, chuỗi các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2025 được tổ chức với hơn chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, kinh tế - xã hội.

Đại diện lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, công an các quận huyện tổ chức phương án phân luồng giao thông, tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách tham gia Lễ hội Hoa Phượng Đỏ và các hoạt động, sự kiện bên lề.

Đại diện Công an TP Hải Phòng cũng khuyến cáo, chương trình nghệ thuật đêm 13/5 thành phố dự kiến sẽ đón tiếp hàng vạn khách tại Trung tâm Chính trị - Hành chính mới.

Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và tránh ùn tắc, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo, người dân có thể đến 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao còn lại để xem chương trình nghệ thuật qua màn hình LED lớn.