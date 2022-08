Hải Phòng: 'Điểm nóng' với gần 500 tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm đất đai

Theo số liệu từ Đoàn kiểm tra liên ngành quận Kiến An việc chấp hành pháp luật đất đai và xây dựng của UBND quận Kiến An, sau thời gian kiểm tra việc sử dụng đất tại 4 khu đất ngoài đê hữu sông Lạch Tray, thuộc địa giới hành chính 2 phường Lãm Hà, Đồng Hoà (quận Kiến An), Đoàn kiểm tra đã ghi nhận, phát hiện có tới 26 tổ chức, 462 hộ gia đình đang sử dụng hơn 158.887,19 m2 đất có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai.

Dãy nhà xưởng tại khu vực ngoài đê sông Lạch Tray.

Hầu hết diện tích đất này là đất ven sông, ngoài đê hữu sông Lạch Tray. Khu vực này thể hiện trên hệ thống quản lý đất đai là đất nuôi trồng thuỷ sản, chỉ có một phần nhỏ là diện tích đất ở của hộ dân. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, những diện tích đất này được sử dụng để xây dựng làm nhà xưởng, nhà ở.

Việc xây dựng xưởng sản xuất, nhà ở không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Nhiều nhà xưởng, nhà ở mặc dù không có giấy phép xây dựng, sử dụng trái mục đích sử dụng đất nhưng vẫn được mua bán chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp…

Ông Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Hải Phòng lưu ý, UBND quận Kiến An cần rà soát chặt chẽ các trường hợp đang sử dụng đất tại khu vực ngoài đê hữu sông Lạch Tray. Các cấp, ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền không để phát sinh vi phạm mới. Chính quyền cơ sở cũng thực hiện quản lý, không để phát sinh giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu vực này.

Từ năm 2021, cơ quan chức năng của Hải Phòng xác định, khu vực đất ngoài đê hữu ven sông Lạch Tray thuộc địa giới hành chính 2 phường Lãm Hà, Đồng Hoà có dấu hiệu vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai. Bởi vậy UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo UBND quận Kiến An thực hiện kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất khu vực ngoài đê để xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định.