Hải Phòng có tân Bí thư Thành ủy

Tr.Đức |

Sáng 10-4, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Thành ủy Hải Phòng.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, chuẩn y ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Ngọc Châu (SN 1972, quê quán TP Hà Nội), là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa VI. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật học.

Ông Lê Ngọc Châu từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an; Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu

Tháng 4-2022, ông Lê Ngọc Châu được Chủ tịch nước phong hàm Thiếu tướng.

Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ như: Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Từ tháng 1-2026 đến nay, ông Lê Ngọc Châu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại tá Lê Hồng Hà làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

