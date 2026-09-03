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Hải Phòng: Bắt kẻ cướp tại cửa hàng tạp hóa lúc nửa đêm

Nguyễn Hoàn
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Tối 2/9, Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị, lực lượng bắt giữ đối tượng Zhang Peng Ju (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc), kẻ gây ra vụ cướp táo tợn tại cửa hàng tạp hóa trên phố Văn Cao vào đêm 27/8.

Clip nghi phạm khống chế nữ nhân viên, cướp tiền trong cửa hàng tạp hóa tại Hải Phòng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tháng 6/2026, Zhang Peng Ju nhập cảnh vào Việt Nam, đi lại và lưu trú ở nhiều nơi. Sau đó, đối tượng về lưu trú tại phố Đỗ Nhuận, phường Hải An (Hải Phòng) để tìm việc làm.

Không có công việc ổn định, không còn tiền chi tiêu, hắn thấy cửa hàng tạp hóa trên phố Văn Cao đông khách ra vào mua bán nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Tối 27/8, Zhang Peng Ju chuẩn bị trang phục, găng tay, khăn, khẩu trang và một con dao gọt hoa quả chờ thời cơ.

Đến nửa đêm, khi khu phố vắng người, đối tượng đi vào cửa hàng tạp hóa chuyên bán đồ ngoại, dùng dao uy hiếp nữ nhân viên T.T.N (SN 2001), lấy toàn bộ tiền ở quầy lễ tân rồi nhanh chóng tẩu thoát.

- Ảnh 1.

Zhang Peng Ju, kẻ gây ra vụ cướp táo tợn tại TP Hải Phòng đêm 27/8.

Sau khi gây án, Zhang Peng Ju thu dọn đồ đạc, mang theo toàn bộ số tiền cướp được bỏ trốn khỏi Hải Phòng. Quá trình trốn chạy, hắn liên tục thay đổi nơi ở, nhận dạng và phương tiện di chuyển, lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành khác nhau nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.

Sau năm ngày gây án, đối tượng bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La. Cảnh sát đã thu giữ 145 triệu đồng là tang vật, tiền hắn cướp được và một số đồ vật khác.

Tại cơ quan điều tra, Zhang Peng Ju đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án.

Người thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền sau sẽ được yêu cầu phối hợp xác minh vì nghi liên quan đến lừa đảo
Tags

Zhang

cướp tài sản

cửa hàng tạp hóa

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