Hải Phòng: Bắt đối tượng làm giả CCCD để mở tài khoản ngân hàng đem bán

Theo xác minh ban đầu từ Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hải Phòng, tháng 8/2022, trinh sát của Phòng An ninh kinh tế phát hiện một đối tượng sử dụng CCCD được làm giả để mở tài khoản tại một phòng giao dịch ngân hàng thương mại trên địa bàn quận Lê Chân (TP Hải Phòng).

Ảnh minh họa.

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh kinh tế xác định đối tượng đang “sở hữu” tới 14 CCCD khác nhau. Trong số này có 7 CCCD của nhiều người khác nhau và 7 CCCD bị tẩy xoá ảnh cùng 47 ảnh chân dung cỡ 2x3, 5 ảnh chân dung cỡ 3x4 của nhiều người khác nhau. Ngoài ra, lực lượng Công an cũng thu giữ được nhiều giấy decan dán trong có ảnh, số CCCD, tên người để làm CCCD giả cùng 71 sim thẻ điện thoại di động.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã thu mua CCCD tại các cửa hàng cầm đồ, sau đó tẩy ảnh và một số thông tin trên CCCD, sử dụng máy tính chế bản ra số CCCD mới và các thông tin khác, in màu trên giấy decan trong rồi dán đè lên CCCD đã được tẩy xóa. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã làm ra CCCD giả, và sử dụng mở 7 tài khoản tại nhiều ngân hàng trên địa bàn TP Hải Phòng. Đối tượng sẽ bán các tài khoản ngân hàng được mở từ CCCD giả cho những đối tượng đánh bạc trên mạng internet.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để điều tra đối tượng về những hành vi này.

Để phòng chống tội phạm trong lĩnh vực này, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không cho mượn, cho thuê, mua bán CCCD, tài khoản ngân hàng để các đối tượng lợi dụng sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Công an TP Hải Phòng cũng đề nghị người dân phát hiện thấy các cá nhân có các hành vi mua bán, CCCD, tài khoản ngân hàng cần thông tin ngay cho cơ quan công an để phối hợp giải quyết.