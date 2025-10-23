Hai ông Trump-Putin phải đợi rất lâu mới được gặp nhau

Theo bình luận của trang tin Mỹ Axios, giới truyền thông và các chuyên gia đang sôi nổi dự đoán về nội dung, kết quả của gặp gỡ giữa nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Budapest của Hungary, trong khi hội nghị thượng đỉnh này có thể còn rất lâu nữa mới được tổ chức.

Axios trích dẫn lời một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết, cho đến hiện tại chưa thể khẳng định được điều gì về hội nghị thượng đỉnh này, bởi Nhà Trắng chưa lên kế hoạch cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tương lai gần.

Theo ấn phẩm Mỹ, cuộc điện đàm ban đầu giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov “đã có hiệu quả”, nhưng Nhà Trắng cho rằng, cả hai bên vẫn chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán cấp lãnh đạo nên việc tổ chức chúng ngay bây giờ là không phù hợp.

Theo Reuters, lập trường cứng rắn của Moscow về lệnh ngừng bắn ở Ukraine đang gây nguy hiểm cho việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa các ông Putin và Trump tại Budapest.

Việc Nga bác bỏ đề xuất ngừng bắn ngay lập tức, theo quan điểm của các nhà ngoại giao phương Tây, chính là hành động “đã làm chệch hướng” cuộc họp dự kiến tại thủ đô của Hungary.

Minh chứng cho điều này là một cuộc họp chuẩn bị giữa các ngoại trưởng Mỹ và Nga, dự kiến diễn ra trong tuần này, đã bị hoãn lại, trong khi một ngày trước đó, các ông Lavrov và Rubio đã thảo luận qua điện thoại về tình hình quan hệ hiện tại và tình hình ở Ukraine.

Hôm 21/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố rằng “còn quá sớm để thảo luận về thời điểm có thể diễn ra một cuộc gặp trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo” hai cường quốc lớn nhất thế giới.

“Tôi nghĩ rằng, người Nga đã mong muốn quá nhiều và người Mỹ đã nhận thấy rõ ràng rằng sẽ không có thỏa thuận nào được trao cho ông Trump ở Budapest” - một nhà ngoại giao châu Âu đã nhận xét.

Một nhà ngoại giao khác lưu ý rằng, lập trường của Moscow vẫn không thay đổi và đó là rào cản lớn nhất để hai bên có thể đạt được “một thỏa thuận nào đó” về cuộc xung đột ở Ukraine.

“Người Nga vẫn không thay đổi lập trường và từ chối dừng lại ở vị trí hiện tại (ám chỉ Nga và Mỹ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, với điều kiện giữ nguyên hiện trạng kiểm soát của các bên). Tôi cho rằng Lavrov đã lặp lại câu nói tương tự, và Rubio đáp lại: Vậy thì tạm biệt” - nhà ngoại giao châu Âu cho biết lí do mà cuộc gặp tại Budapest sẽ bị hủy bỏ.