Hai ông bố điển trai của “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026” bị vợ “chê” trên sóng truyền hình

Tập 11 “Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026” bùng nổ với sự hài hước của 3 gia đình phía Nam, “bí kíp 21 năm” giúp gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh chiến thắng.

Sau loạt minigame đoán tranh, trả lời câu hỏi ở tập trước, ở tập 11 “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026”, bộ ba gia đình phía Nam bước vào phần công bố kết quả đầy hồi hộp của thử thách "Bố pha trà, mẹ cắm hoa".

Ở phần đoán trà sữa (các mẹ đoán xem đâu là trà sữa chồng mình pha), chỉ có duy nhất gia đình Đăng Khôi đưa ra đáp án đúng. Trong khi Trương Mỹ Nhân "chí chóe" với chồng vì gu trà sữa “lệch pha”, thì Lucie Nguyễn cũng thẳng tay chê cốc trà sữa của Tuấn Dương làm.

Sang đến thử thách cắm hoa - các ông bố đoán xem đâu là lẵng hoa vợ cắm, nhà Tuấn Dương tiếp tục chọn sai, trong khi hai nhà còn lại xuất sắc ghi điểm.

Sự "tâm đầu ý hợp" đúc kết từ 21 năm yêu nhau của nhà Đăng Khôi một lần nữa được khẳng định khi bố Khôi chọn chính xác bó hoa hồng đỏ của mẹ Thủy Anh.

Bước sang thử thách ‘Tìm kiếm kho báu’, một tình huống hoán đổi dễ thương đã diễn ra. Vì Nami và Suli còn bé và đang bận nghỉ trưa, bố Khôi đã cử "viện binh" Ken sang hỗ trợ và tạm thời "chuyển hộ khẩu" sang nhà Tuấn Dương - Lucie.

Sau một ngày chơi hết mình, phần quà đã không còn quan trọng khi các bố mẹ cùng trải lòng về giá trị của sự gắn kết và những thiên thần nhỏ đã có thêm những người bạn mới và những kỷ niệm đáng nhớ với gia đình.

Ba gia đình mang ba màu sắc khác nhau nhưng đã cùng hòa chung một nhịp đập của tình yêu thương. Kho báu mà họ tìm kiếm suốt hành trình hóa ra chưa từng ở đâu xa, nó nằm ngay trong chính ánh mắt, nụ cười và sự thấu hiểu của các thành viên dưới một mái nhà.

Đăng Khôi chia sẻ: “ Gia đình Khôi xin được cảm ơn chương trình “Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân” đã mang đến những trải nghiệm rất vui, rất thú vị với hai gia đình còn lại. Tuy hôm nay nhà Khôi không tìm được kho báu, nhưng mà bản thân Khôi đã luôn luôn có một kho báu lớn nhất ở nhà. Đó là các con và vợ của mình.”

Được biết, sau những ngày quay hình của “Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân”, tình cảm giữa 3 gia đình không chỉ dừng lại ở trên sóng truyền hình mà ngày càng trở nên thân thiết, gắn bó khăng khít ở ngoài đời thực.

Hình ảnh thân thiết đời thường của các gia đình được ghi lại, đăng tải trên trang Facebook cá nhân của vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh, minh chứng cho một tình bạn đẹp được nảy mầm từ chương trình.

Trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Hygiene - Thương hiệu chăm sóc vải hàng đầu Thái Lan đã đồng hành cùng với "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026".

Đón xem “Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026” vào Thứ 5 hàng tuần (21h00 trên kênh HTV7, 21h30 trên kênh YouTube; 10h30 Thứ 7 hàng tuần trên kênh QPVN; 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên SCTV6.