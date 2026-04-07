Hai nữ nhân viên gác chắn ở Đà Nẵng hoảng loạn sau khi bị hành hung

Sau vụ việc 2 nữ nhân viên gác chắn bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại Đà Nẵng gây bức xúc dư luận, Công ty Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã có thông tin chính thức liên quan.

Hai nữ nhân viên gác chắn hiện vẫn còn nằm viện, tinh thần chưa ổn định sau khi bị hành hung

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Tạ Quang Sơn, Giám đốc Công ty Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, cho hay 2 nữ nhân viên là chị Thúy và Tuyền vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

"Tinh thần 2 người vẫn còn hoảng loạn và đang tiếp tục được thăm khám, chờ kết quả" - ông Sơn thông tin.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công ty Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã làm việc với Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) và đang phối hợp xử lý, đồng thời đã có báo cáo nhanh gửi cấp trên.

CLIP: Camera ghi lại cảnh người phụ nữ cố tình vượt gác chắn, hành hung nhân viên



Ông Sơn nhấn mạnh: "Đây là hành vi cần phải được chính quyền xử lý quyết liệt. Nhân viên của chúng tôi đang làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng cho người dân mà lại bị hành hung là không thể chấp nhận".

Do đó, Công ty Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng sẽ rất quyết liệt trong việc phối hợp với cơ quan chức năng, nhằm bảo vệ người lao động.

Đánh giá về hành vi của các đối tượng, ông Sơn cho rằng đây là "hành vi rất côn đồ, thiếu ý thức", gây bức xúc trong dư luận, không chỉ trong ngành đường sắt mà cả người dân khi chứng kiến.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vụ việc 2 nữ nhân viên gác chắn bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ vào tối 6-4 khiến dư luận phẫn nộ. Bởi lẽ, đây là những người trực tiếp tham gia bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, góp phần bảo vệ tính mạng cho người dân.

Công an phường Thanh Khê đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xử lý theo quy định.