Hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến tại An Giang

Nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại An Giang.

Vào khoảng 15 giờ ngày 1/6, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Mỹ Long, TP Long Xuyên (An Giang) phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau tại khu vực Nhà thiếu nhi An Giang (thuộc khóm 4, phường Mỹ Long) sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Ngay sau đó, Công an phường Mỹ Long triển khai lực lượng đến khu vực trên, phát hiện 10 thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 21 tuổi (trú tại các phường Mỹ Long và Mỹ Quý, TP Long Xuyên) đang tụ tập cùng nhiều hung khí nguy hiểm gồm: 2 cây dao phóng lợn, 3 cây mã tấu, 1 cây chĩa và 1 thùng vỏ bia.

Hung khí tại hiện trường.

Qua làm việc, bước đầu các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên ở thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, hai nhóm hẹn nhau đến khu vực trên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, hai nhóm chưa kịp đánh nhau thì bị lực lượng công an kịp thời ngăn chặn.