Hai nhóm trai làng hỗn chiến, 1 thanh niên tử vong, 1 người bị bắt

Ngày 8/6, Công an Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào Kịp mới đây đã thời bắt giữ đối tượng đâm chết người do mâu thuẫn cá nhân.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 06/6, Nguyễn Hữu Đạt (sinh năm 1994 trú tại xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào) đã cùng một số người khác tìm gặp nhóm của Kiều Văn T., sinh năm 1992 và Nguyễn Minh H., sinh năm 2001, cùng trú tại xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đạt - Ảnh: Công an Hưng Yên

Hai nhóm đối tượng hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực đường phía trước cổng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dương Quang thuộc thôn Dương Xá, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Trong lúc hai bên đánh nhau thì Đạt rút dao mang theo từ trước đâm vào vùng đùi bẹn bên trái của Nguyễn Minh H. làm thanh niên này mất máu nhiều phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phố Nối. Do vết thương quá nặng nên H. đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Mỹ Hào đã kịp thời có mặt tại hiện trường, điều tra, bắt giữ đối tượng Đạt. Đến ngày 07/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Đạt về tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.