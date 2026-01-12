Hai nhóm rượt đuổi, ẩu đả gây náo loạn đường phố TP.HCM

Clip nhóm người khoảng 20 người rượt đuổi, ẩu đả gây náo loạn đường phố.

Ngày 12/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm người rượt đuổi, lớn tiếng cãi vã và ẩu đả trên đường Dương Bá Trạc, đoạn gần cầu Kênh Xáng (phường Chánh Hưng, TP.HCM), gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến giao thông khu vực.

Hai nhóm người hônc chiến gây náo loạn đường phố.

Theo hình ảnh trong clip, hai nhóm gồm khoảng 20 người liên tục đuổi đánh, ném đồ vật về phía nhau ngay giữa lòng đường.

Trong lúc hỗn loạn, một nhóm bất ngờ tháo chạy, băng qua lan can đường để thoát thân. Vụ việc khiến nhiều phương tiện phải dừng lại, giao thông qua khu vực bị ùn ứ, người đi đường tỏ ra hoang mang và không dám di chuyển qua hiện trường.

Toàn bộ sự việc được một người đi đường ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây lo ngại về tình trạng tụ tập, ẩu đả nơi công cộng.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Chánh Hưng. Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Chánh Hưng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an đã triệu tập một số người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Trước đó, tại TP.HCM cũng từng xảy ra vụ hỗn chiến khiến hai người thương vong.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 16/11/2025, tại khu phòng trọ trên đường Thuận Giao 19 (phường Thuận Giao), người dân phát hiện hai nhóm thanh niên xảy ra cự cãi rồi nhanh chóng lao vào xô xát.

Cuộc ẩu đả diễn ra trong thời gian ngắn. Khi đám đông rời đi, người dân phát hiện hai người gục tại hiện trường, trong đó một người tử vong nằm trên đường, người còn lại trong tình trạng nguy kịch, nằm trong sân khu trọ. Cả hai nạn nhân đều có nhiều vết thương do đâm chém.

Nhận được tin báo, Công an phường Thuận Giao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, đưa người bị thương đi cấp cứu và phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Hai nạn nhân được xác định cùng quê An Giang, làm công nhân và thuê trọ tại khu vực trên.

Các vụ việc liên tiếp cho thấy nguy cơ mất an ninh trật tự từ những mâu thuẫn bột phát, tụ tập đông người, gây hậu quả khó lường nếu không được ngăn chặn kịp thời.