Hai nhà lãnh đạo Nga, Pháp sẽ sớm có cuộc gặp mặt trực tiếp?

Hoàng Vân
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đề nghị Tổng thống Pháp gọi điện cho nhà lãnh đạo Nga để sắp xếp cuộc đàm phán trực tiếp tại Minsk.

“Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 24/5, tôi đã nói ông ấy nên gọi điện cho Tổng thống Nga Putin và sắp xếp các cuộc đàm phán trực tiếp tại Minsk.

Ông Macron dường như cởi mở với ý tưởng này”, nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko nói với các phóng viên hôm 29/5.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhà lãnh đạo Belarus nói: "Chà, tôi biết ông không thích Nga lắm, nhưng ông có thể đến Belarus, cùng với Tổng thống Putin và tôi sẽ gặp cả hai người ở đó".

“Tôi không loại trừ khả năng gặp mặt như vậy”, Tổng thống Macron đáp lại.

Lần cuối cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp mặt trực tiếp là vào ngày 7/2/2022 tại Moscow.

Trong cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và an ninh châu Âu.

Đáng chú ý, họ phải ngồi đối thoại ở hai đầu chiếc bàn dài bất thường do ông Macron từ chối thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo quy định của Điện Kremlin.

Sau lần gặp mặt trực tiếp đó, hai nhà lãnh đạo chỉ trao đổi qua các cuộc điện đàm, trong đó có cuộc gọi trực tiếp đầu tiên sau gần 3 năm diễn ra vào tháng 7/2025 và các tiếp xúc ở cấp độ làm việc sau đó.

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc 'rừng - biển' đẹp hàng đầu Việt Nam

