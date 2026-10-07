Hai người tử vong trong vụ cháy quán sửa xe ở Hà Nội

Tối 7/10, hai nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy quán sửa xe trên địa bàn xã Thượng Phúc, Hà Nội được đưa ra xe cứu thương rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ cháy quán sửa xe ở xã Thượng Phúc, Hà Nội, xảy ra vào tối 7/10, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ cháy.

Theo nhân chứng, khoảng 18h cùng ngày, họ phát hiện cháy tại một cửa hàng sửa xe trên đường Trục, thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc.

Lúc này, phía ngoài cửa tiệm đóng kín. Bên trong, ngôi nhà cấp 4 lửa cháy lớn, kèm theo tiếng nổ.

Nghe tiếng hô hoán, người dân đã chạy tới cùng lực lượng chữa cháy phá cửa cuốn của ngôi nhà để dập lửa.

Tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Đến hơn 19h, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, nhiều xe máy bên trong bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt.

Lực lượng chức phát hiện hai thi thể nạn nhân tại khu vực nhà vệ sinh cửa hàng. Được biết, hai nạn nhân đều là nam giới, quê ở Ninh Bình.

Theo người dân, khoảng 16h cùng ngày, họ thấy các nạn nhân về nhà và đóng cửa. Khoảng 2 tiếng sau thì xảy ra vụ cháy.

"Mọi ngày chúng tôi thấy họ khoảng 10 - 11h mới ngủ. Không hiểu sao hôm nay họ ngủ sớm như vậy", một người dân kể lại.

Hiện, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực xảy ra hỏa hoạn để phục vụ công tác điều tra.