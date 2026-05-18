Hai người phụ nữ SN 1966 và 1997 cùng đến công an làm việc sau khi tài khoản phát sinh giao dịch 250.000.000 đồng

Nhật Hạ
Công an xã Tân Lập khuyến cáo người dân khi nhận được tiền hoặc tài sản không rõ nguồn gốc cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, ngày 14/5, Công an xã Tân Lập đã kịp thời hỗ trợ bà Huỳnh Thị Mười (sinh năm 1966, ngụ ấp Xóm Tháp, xã Thạnh Bình) nhận lại số tiền 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng) do chuyển nhầm tài khoản trong quá trình giao dịch trên ứng dụng ngân hàng.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Diễm Phúc (sinh năm 1997, ngụ ấp Bàu Rã, xã Tân Lập) phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền lớn. Nhận thấy đây là trường hợp chuyển khoản nhầm, chị Phúc đã chủ động liên hệ tìm chủ tài khoản để trao trả. Sau khi liên lạc được với bà Huỳnh Thị Mười, chị Phúc cùng bà Mười đến Công an xã Tân Lập để được hỗ trợ xác minh, lập thủ tục trao trả tài sản theo quy định.

Tại buổi làm việc, sau khi xác định đúng chủ sở hữu số tiền trên, Công an xã Tân Lập đã hỗ trợ hoàn tất việc trao trả số tiền 250 triệu đồng cho bà Huỳnh Thị Mười.

Qua sự việc trên, Công an xã Tân Lập khuyến cáo người dân khi nhận được tiền hoặc tài sản không rõ nguồn gốc cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an gần nhất; tuyệt đối không tự ý sử dụng nhằm tránh vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng xã hội an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật.

