Hai người đàn ông mất tích trên sông Tiền sau buổi nhậu sinh nhật

BẢO LINH |

Sau khi tham dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch, ông Sơn và ông Tùng bị rơi xuống sông Tiền mất tích, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm.

Sáng 19/4, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an phường Đạo Thạnh cùng các đơn vị liên quan tìm kiếm hai người rơi xuống sông Tiền mất tích.

Hai người mất tích sông Tiền sau buổi tiệc sinh nhật trên tàu du lịch - Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Bảo Linh)

Thông tin ban đầu, tối 18/4, ông Trịnh Quang Sơn (ngụ TP.HCM) và Võ Văn Tùng (ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) cùng khoảng 10 người tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn trên tàu du lịch do N.T.T (23 tuổi, ngụ phường Thới Sơn) điều khiển.

Trong quá trình dự tiệc, hai người sử dụng rượu, bia. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào Cảng Du thuyền Mỹ Tho để khách lên bờ ra về.

Khoảng 20 phút sau, tàu cập bến, hành khách lần lượt rời tàu. Ông Sơn và ông Tùng bước từ tàu lên bờ thì bất ngờ rơi xuống sông và mất tích . Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu còn khoảng 5 người, trong đó có vợ của một nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hai người mất tích sông Tiền sau buổi tiệc sinh nhật trên tàu du lịch - Ảnh 2.

Sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp - nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Bảo Linh)

Hai tuần trước, tại Vĩnh Long cũng xảy ra vụ tai nạn đường thuỷ khiến một người thiệt mạng. Cụ thể, ngày 3/4, anh Nguyễn Minh Đô (37 tuổi) lái chiếc ghe không có biển kiểm soát, trọng tải khoảng 20 tấn, chở theo ông Ngô Anh Tuấn (48 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) chạy trên tuyến sông Cửa Tiểu theo hướng từ cầu Rạch Miễu về xã Tân Thới.

Khi đến thủy phận thuộc xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long tiếp giáp với xã Tân Thới, phương tiện xảy ra va chạm với ghe gỗ do anh Nguyễn Văn Tâm (24 tuổi, ngụ xã Tân Thới) chở theo vợ là chị Huỳnh (20 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Tây Ninh) đang đi giăng lưới trên sông Cửa Tiểu.

Cú va chạm mạnh khiến anh Tâm rơi xuống sông và bị dòng nước cuốn trôi mất tích .

Đến 7h45 ngày 5/4, thi thể của anh Tâm được tìm thấy tại khu vực phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Theo dõi thêm trên

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

