Hai nghi phạm sau đó đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn gần khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia.

Sáng nay (26/5), Công an TPHCM tổ chức công bố thông tin liên quan vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài xảy ra tại phường Bến Thành, TPHCM khiến 1 người chết, 1 người bị thương trước Nhà hàng hải sản Cee’f (70 Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM).

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM chủ trì họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo tại trụ sở Công an TPHCM.

Buổi công bố thông tin diễn ra tại trụ sở Công an TPHCM, do Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM chủ trì. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, như Cục Cảnh sát hình sự (C02), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Công an tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó giám đốc Công an TPHCM, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin: Khoảng 22h10 ngày 21/5, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo về vụ giết người do 2 nghi phạm sử dụng vũ khí quân dụng gây án.

Tại hiện trường, anh Lemalu Lorenzo Tovia (25 tuổi, quốc tịch Úc) bị bắn 2 phát đạn, tử vong tại chỗ; anh Sauni Sam (27 tuổi, quốc tịch Úc) bị bắn 1 phát đạn, bị thương nặng và đang điều trị tích cực.

Ngay sau vụ việc, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an phường Bến Thành phong tỏa hiện trường, truy xét nóng các nghi phạm. Lực lượng chức năng đồng thời ứng dụng hệ thống bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM để dựng lộ trình di chuyển và hướng tẩu thoát của các đối tượng.

Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, cơ quan điều tra xác định 2 nghi phạm của vụ án gồm Vaa Vaa (SN 1999) – người trực tiếp nổ súng và đồng phạm là Tafia Steve (SN 2003, cùng quốc tịch Samoan).

Hai đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ.

Theo Công an TPHCM, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an cùng sự phối hợp của các cục nghiệp vụ và công an các địa phương liên quan, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công 2 nghi phạm khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia, chỉ chưa đầy 72 giờ sau khi gây án.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài. Ngày 14/5/2026, cả hai nhập cảnh vào TPHCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó theo dõi quy luật sinh hoạt của các nạn nhân trước khi gây án vào tối 21/5.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vaa Vaa và Tafia Steve để điều tra về hành vi “Giết người”. Đồng thời, công an cũng tạm giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng 7 người khác để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm và hỗ trợ các nghi phạm lẩn trốn.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.