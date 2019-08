Hai ngày sau vụ "bão lửa" ở Công ty Rạng Đông: "Chúng tôi đã trở về nhà"

"Chúng tôi đã trở về nhà"

Chiều 29.8, một ngày sau khi xảy ra vụ cháy lớn tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông , chị Nguyễn Thị Yến (phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tất bật ra chợ đầu mối Khương Trung lấy rau xanh, củ quả về bán ở ngõ 85 phố Hạ Đình, ngay sát hiện trường cháy.

Vừa nhặt rau, chị Yến vừa kể, cả đêm 28.8, các hộ dân ở đây hầu như thức trắng, ai cũng lo lắng cho người và tài sản của mình. Bởi đám cháy kèm theo gió mạnh, lan dần, mỗi lúc một lớn, bao trùm như "biển lửa". Mãi đến 12h đêm lực lượng chức năng khống chế được đám cháy.

Với người dân phố Hạ Đình - không ai nghĩ đám cháy dữ dội đến thế, cho đến khi lửa bén lên các nóc nhà. Lửa bùng dữ dội.

"Nhiều khu nhà xây sát phân xưởng bị cháy chịu ảnh hưởng nặng, tường nhà nứt toác, nhiều tài sản giá trị như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, tivi nóng chảy, hư hỏng nặng", chị Yến kể và cho biết, sáng 29.8, Hội Phụ nữ của phường đã đến động viên, hỏi thăm các gia đình bị thiệt hại.



Tuy nhiên, một ngày sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, những hộ dân phải gom đồ di tản trong đêm đã trở về nhà, tất bật thu dọn đồ đạc trên vỉa hè các tuyến phố.

"Tôi không dám nghĩ lại cảnh tượng cháy hôm 28.8, chỉ sau vài phút từ khi phát hiện đám cháy, phố Hạ Đình trở nên hỗn loạn, lửa bốc cao và lan rộng. Hàng hóa cùng thiết bị điện trong nhà được người dân cấp tập đưa ra ngoài.

Nhưng giờ thì ổn rồi. Nói chung, chúng tôi đã thoát khỏi sự hoang mang", ông Vũ Xuân Hòa (phố Hạ Đình) kể lại.

Cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường.

Theo ông Hòa, khi xảy ra vụ cháy - mọi người thầm cảm ơn những chiến sĩ bất chấp nguy hiểm, lăn xả vào đám cháy để dập lửa.

“Nhìn gương mặt lấm lem, bàn tay trầy xước, phỏng nặng, chúng tôi vừa đau xót, vừa xúc động, xen lẫn đó sự cảm phục. Họ là những "đóa vô thường" trong cuộc sống này”, ông Hòa cho hay.

Tin tưởng Rạng Đông xử lý tốt vấn đề vệ sinh môi trường

Sau vụ cháy ở Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình đã ra thông báo về việc xử lý vệ sinh môi trường sau cháy.

Theo phường Hạ Đình, sau khi cháy còn tồn dư nhiều khói bụi, không khí nhiễm bẩn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, của cán bộ viên chức tại một số khu vực và cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường Hạ Đình.

Cho nên, Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày.

Ông Đoàn Mạnh Thắng (36 tuổi) cho Lao Động biết, gia đình ông đã được tổ trưởng tổ dân phố thông báo về việc không sử thực phẩm trong bán kính 1km, cho nên ông sẽ tạm nghỉ bán hàng 2-3 ngày.

Ông Thắng chia sẻ với phóng viên. Ảnh: C.N

"Chúng tôi sử dụng nguồn nước của công ty sông Đà nên rất yên tâm. Còn thực phẩm thì các tiểu thương cũng lấy ở chợ đầu mối cách đây 3-4km nên không vấn đề cả. Mọi thứ đã trở lại bình thường", ông Thắng cho hay.

Theo ông Thắng, đám cháy lớn và kéo dài nên dư âm của nó chắc chắn không tránh khỏi.

"Xung quanh hiện trường mùi khét vẫn còn, nên gia đình tôi đã cho cháu nhỏ về quê một vài hôm, cũng nhân tiện nghỉ lễ Quốc Khánh luôn. May quá, hôm nay có 3 trận mưa lớn nên đám cháy không còn âm ỉ, mùi khét cũng ít hơn rồi.

Tôi nghĩ Công ty bóng đèn Rạng Đông cùng với đội ngũ y tế, môi trường sẽ xử lý tốt vấn đề này", ông Thắng nói.