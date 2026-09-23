Hai ngày đáng chờ đợi tại Car Choice Awards 2026: Triển lãm xe top 5, đêm gala trao giải đặc sắc

60 mẫu xe xuất sắc lọt top 5 Car Choice Awards 2026 sẽ cùng hiện diện trước khi cái tên chiến thắng được vinh danh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) trong hai ngày 3-4/10/2026.

Gala Car Choice Awards 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?

Theo kế hoạch, Gala trao giải Car Choice Awards 2026 sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 4/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội, nơi tổ chức Gala CCA 2026.

Đây là sự kiện khép lại mùa giải thứ năm của Car Choice Awards, đồng thời công bố và vinh danh những cái tên chiến thắng sau hành trình bình chọn của cộng đồng và hai vòng đánh giá từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM), cùng các chuyên gia, nhà báo, KOL và KOC trong ngành ô tô.

Với chủ đề "Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới", CCA 2026 tiếp tục theo đuổi triết lý "Không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất", hướng đến những mẫu xe đáp ứng nhu cầu thực tế của từng nhóm người dùng.

Trước thềm Gala, cổng bình chọn của CCA 2026 đã chính thức khép lại vào ngày 20/9, qua đó xác định 12 mẫu xe dẫn đầu về lượt bình chọn tại 12 hạng mục giải thưởng. Danh sách này quy tụ nhiều cái tên thuộc các phân khúc khác nhau, từ xe gia đình phổ thông đến xe cao cấp, xe hybrid và xe thuần điện.

Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu bình chọn chưa đồng nghĩa với chiến thắng chung cuộc. Theo thể lệ, kết quả bình chọn của cộng đồng chỉ chiếm 30% tổng điểm, trong khi 70% còn lại đến từ đánh giá của Hội đồng Thẩm định chuyên môn. Vì vậy, kết quả cuối cùng tại nhiều hạng mục vẫn là điều đáng chờ đợi trong đêm Gala.

Không chỉ vinh danh các mẫu ô tô, CCA 2026 còn mở rộng phạm vi giải thưởng sang những đóng góp nổi bật của ngành xe Việt Nam. Trong đó, hai hạng mục "Top 5 sự kiện ngành xe 2026" và "Top 5 nội dung ngành xe 2026" ghi nhận những sự kiện, sản phẩm truyền thông và nội dung sáng tạo có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Khác với các hạng mục dành cho ô tô, hai giải thưởng này có danh sách đề cử do Hội đồng Thẩm định chuyên môn lựa chọn, trong khi kết quả được quyết định bởi bình chọn của khán giả.

Bên cạnh phần trao giải, Gala CCA 2026 còn hứa hẹn mang đến những màn trình diễn kết hợp âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật. Đây cũng là một trong những nét đặc trưng của Car Choice Awards qua các mùa tổ chức, khi những chiếc xe không chỉ xuất hiện trong phần công bố giải thưởng mà còn trở thành một phần của không gian trình diễn trên sân khấu.

Đêm gala hàng năm là những bữa tiệc ánh sáng - âm thanh đặc sắc. Ảnh: BTC

Bên cạnh đêm trao giải thường niên, các hoạt động bên lề cũng là điểm nhấn của Car Choice Awards.

Năm nay, triển lãm Vietnam Innovation Mobility Show (VIMS) 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/10. Triển lãm mở cửa tự do đón khách từ 8h đến 18h mỗi ngày, tạo cơ hội để người yêu xe trực tiếp khám phá những sản phẩm đang nhận được sự quan tâm tại CCA 2026.

Điểm nhấn của VIMS năm nay là khu vực trưng bày toàn bộ các mẫu xe thuộc Top 5 đề cử CCA 2026. Thay vì chỉ theo dõi hình ảnh, thông số hoặc các bài đánh giá trên mạng, khách tham quan có thể tận mắt quan sát, tìm hiểu và so sánh những mẫu xe đang cạnh tranh tại các hạng mục giải thưởng.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, VIMS 2026 còn có chương trình lái thử, giúp khách tham quan có thêm trải nghiệm thực tế trước khi đưa ra lựa chọn mua xe.

Các hoạt động giải trí và minigame cũng được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm, mang đến không gian giao lưu dành cho cộng đồng yêu ô tô, xe máy và công nghệ di chuyển.

Với thời gian mở cửa kéo dài từ sáng đến chiều trong cả hai ngày cuối tuần, VIMS 2026 là dịp để người tiêu dùng tiếp cận nhiều mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau tại cùng một địa điểm.