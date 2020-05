Hai nam sinh đột tử khi đeo khẩu trang lúc kiểm tra chạy bộ, nhiều tỉnh ở Trung Quốc tạm dừng việc dạy thể dục

Cái chết bất ngờ của hai nam sinh trẻ khi đang thực hiện bài chạy bộ trong môn thể dục ở Trung Quốc đã làm dấy lên mối lo ngại trong cộng đồng về việc học sinh, sinh viên phải đeo khẩu trang trong khi vận động mạnh.



Ngày 30/4, một nam sinh 14 tuổi qua đời trong khi đang kiểm tra thể lực chạy 1 km tại trường ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Trong lúc chạy, cậu bé đeo mặt nạ N95.

Học sinh Trung Quốc tập thể dục tại trường vẫn phải đeo khẩu trang. Ảnh: Shanghaiist.

Trước đó, một nam sinh khác 15 tuổi ở tỉnh Hà Nam cũng tử vong trong một trường hợp tương tự vào ngày 24/4.

Bố của nam sinh này chia sẻ: "Bác sĩ đã ghi nguyên nhân con trai tôi tử vong là do đột tử, muốn biết lý do cụ thể hơn phải tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng gia đình tôi không đồng ý, bởi chúng tôi muốn bảo toàn thi thể cho con.

Tôi hoài nghi lý do con đột tử là do mang khẩu trang khi tập luyện cường độ cao. Ngày hôm ấy, nhiệt độ ngoài trời là 20 độ C, con đeo khẩu trang trong lúc tập thể dục chắc hẳn không cảm thấy thoải mái".

Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, học sinh, sinh viên trên khắp Trung Quốc đã quay trở lại trường học từ cuối tháng 4 và bắt buộc phải đeo khẩu trang mọi lúc.

Việc đeo khẩu trang trong khi vận động mạnh được khẳng định là không tốt nhưng không có bằng chứng nào cho thấy cái chết của hai nam sinh trên do việc làm này gây ra. Các bệnh lý sức khỏe tiềm ẩn được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đi đột ngột của hai đứa trẻ.

Việc tập thể dục đeo khẩu trang đã bị cấm ở nhiều tỉnh thuộc Trung Quốc sau sự việc trên. Ảnh: Shanghaiist.

Các chuyên gia y tế Trung Quốc cố gắng trấn an công chúng về các sự cố, đồng thời lưu ý rằng đeo khẩu trang khi chạy bộ sẽ làm giảm lượng oxy được hít vào. Việc gây ra đột tử thì chưa được kiểm chứng nhưng không loại trừ khả năng.

Bác sĩ Vương Nguyệt Đan, bệnh viện Peking University School of Basic Medical Sciences, cho biết: "Cho dù là người lớn khi mang khẩu trang N95 cũng không nên kéo dài quá 4 tiếng, nếu không sẽ gây tổn thương chức năng hô hấp của phổi".

Bác sĩ Hà Hạo, bệnh viện The First Affiliated Hospital of Guangzhou University of TCM, đưa ra cảnh báo: "Chúng tôi khuyến nghị không nên cho học sinh mang khẩu trang khi tập thể dục, bởi điều này có thể khiến các em thiếu dưỡng khí trong lúc tập luyện cường độ cao. Học sinh tập thể dục nên vận động ở nơi thoáng khí, không mang khẩu trang, duy trì khoảng cách an toàn với bạn học".

Hiện tại, việc học tập của học sinh, sinh viên Trung Quốc đã được nối lại nhưng việc tập thể dục đã được cấm tại nhiều tỉnh thành, hướng đến lan rộng ra toàn quốc. Đây cũng là bài học cho nhiều quốc gia khác trên thế giới chú ý, tránh để trường hợp đáng tiếc xảy ra.