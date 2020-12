Hai năm liên tiếp, Quảng Ngãi hụt thu ngân sách gần 6.500 tỷ đồng

Năm 2020, nguồn thu ngân sách nội địa ước đạt trên 10.250 tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán HĐND tỉnh giao; so với dự toán Trung ương giao hụt gần 3.610 tỷ đồng.

Cùng sự hụt thu của năm 2020 và hụt thu của năm trước đó là 2019 khoảng 2.680 tỷ đồng, tính đến thời điểm này qua 2 năm liên tiếp (2019- 2020), ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi hụt thu lên đến con số gần 6.500 tỷ đồng.

Trong số các nguồn dẫn đến tình trạng hụt thu trên của Quảng Ngãi, đáng chú ý là hụt thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 2.452 tỷ đồng; thuế ngoài quốc doanh hụt thu 954 tỷ đồng, lệ phí trước bạ hụt thu 115 tỷ đồng...

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá dầu thô giảm sâu và vướng mắc chính sách thị trường bất động sản, Quảng Ngãi hụt thu ngân sách gần 6.500 tỷ đồng. (Ảnh: Internet).

Nguyên nhân do giá dầu thô giảm; một số loại phí, lệ phí và tiền thuê đất được miễn giảm, đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đã tác động lớn đến nguồn thu của địa phương.

Đại diện Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, ngành thuế đã nỗ lực và đôn đốc thu nhưng trước quá nhiều tác động bất lợi đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu ngân sách của tỉnh. Bên cạnh đó, dự toán Trung ương giao cho địa phương của năm 2020 quá cao, chưa sát với thực tế nên tỷ lệ thu đạt thấp so dự toán ban đầu.

Trước tình trạng trên, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã sử dụng tất cả các nguồn lực hợp pháp theo quy định. Thực hiện cắt, giảm một số nhiệm vụ chi của địa phương. Tuy nhiên do hụt thu cân đối ngân sách quá lớn và diễn ra trong 2 năm liên tiếp, dẫn đến không còn khả năng cân đối thu chi.

Theo đó, để đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi trong cân đối của địa phương năm 2020, nhất là chi cho con người, an sinh xã hội, cuối tháng 11 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản (số 5722/UBND-KT, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký), gửi Bộ Tài chính xem xét và tạm cấp 80% kinh phí hụt thu cân đối năm 2020 cho địa phương để đảm bảo các nhiệm vụ chi năm 2020 là 2.667 tỉ đồng. Trong đó, bao gồm kinh phí thực hiện cách chế dộ chính sách do Trung ương ban hành.