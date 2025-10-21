Hai nam diễn viên bị bắt

Ngày 21/10, trang ETtoday đưa tin hai nam nghệ sĩ nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) là Trần Bách Lâm và Tu Kiệt Khải đã bị bắt vì nghi ngờ dính líu tới đường dây làm giả hồ sơ để trốn nghĩa vụ quân sự. Sự việc khiến truyền thông Hoa ngữ chấn động vì đây là hai nghệ sĩ có hình tượng tốt, trong đó Tu Kiệt Khải được đánh giá là "ông chồng trong mơ" của nữ diễn viên Giả Tịnh Văn.

Theo ETtoday , Trần Bách Lâm và Tu Kiệt Khải bị nghi là người đã giúp nam diễn viên Vương Đại Lục làm giả hồ sơ y tế để trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc với giá khoảng một triệu Đài tệ. Tu Kiệt Khải đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình vào năm 2016. Hiện tại, người đại diện của nam diễn viên chưa nắm được sự việc và trả lời: "Chúng tôi đang tìm hiểu thêm và sẽ phối hợp tốt với cảnh sát".

Trước thông tin chồng bị bắt, Giả Tịnh Văn chia sẻ: "Tôi đang quay phim ở Hạ Môn. Việc điều tra kỹ lưỡng có thể giúp biết rõ trách nhiệm của từng người".

Tu Kiệt Khải (trái) và Trần Bách Lâm bị bắt và điều tra vì hành vi gian lận trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hồi tháng 2, vụ việc nam diễn viên Vương Đại Lục và 10 người khác trốn nghĩa vụ quân sự gây chấn động giới giải trí xứ Đài. Theo China Times, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đài Loan (Trung Quốc) chỉ kéo dài khoảng 4 tháng - một năm nhưng Vương Đại Lục vẫn tìm cách trốn tránh. Sau khi bị bắt, nam diễn viên được thả với mức phí bảo lãnh tại ngoại 150.000 Đài tệ (hơn 116 triệu đồng). Anh xin lỗi công chúng và nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Mặt khác theo luật, người có hành vi gian dối, không thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định bị phạt tiền, phạt tù đối đa dưới 5 năm, hạn chế nhiều quyền lợi xã hội. Theo thông tin ban đầu, Trần Bách Lâm và Tu Kiệt Khải là người đứng sau đường dây liên hệ giúp nhiều người khác trả phí để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trần Bách Lâm sinh năm 1983 là nam diễn viên nổi tiếng của Đài Loan, Trung Quốc. Khán giả châu Á biết tới anh qua các phim như Bad Guys Always Die đóng cặp với Son Ye Jin và Risking Life for Love đóng cùng Ha Ji Won. Trần Bách Lâm từng giành giải Kim Chung ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất với phim Có lẽ anh không thể yêu em . Vai diễn Lý Đại Nhân của anh được yêu thích tới mức khán giả bình luận: "Ai cũng xứng đáng gặp được một Lý Đại Nhân trong đời".

Tu Kiệt Khải (áo xám) và Trần Bách Lâm từng quay chung show giải trí cùng nhau.

Tu Kiệt Khải sinh năm 1983, từng xuất hiện trong các bộ phim thần tượng như Thơ Ngây, Chiến thần, Ngọn tháp trắng . Nhưng anh nổi tiếng nhất với vai trò chồng thứ hai của Giả Tịnh Văn.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng bạo hành Tôn Chí Hạo, Giả Tịnh Văn đã tìm thấy tình yêu bên nam diễn viên kém 9 tuổi Tu Kiệt Khải. Họ có hai con gái, Tu Kiệt Khải cũng đối xử tốt với con gái riêng của Giả Tịnh Văn. Gia đình nữ diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long ký là hình mẫu lý tưởng của khán giả.