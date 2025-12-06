HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nhóm chủ đề
Hai mẹ con tử vong thương tâm ở Đắk Lắk

Cao Nguyên |

Trong lúc chạy xe máy trên đường nội đồng, người mẹ chở con gái 6 tuổi không may lao xuống ruộng, tử vong do đuối nước.

Ngày 6-12, một lãnh đạo UBND xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm.

Hai mẹ con tử vong thương tâm do đuối nước dưới ruộng ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Người dân và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 mẹ con tử vong do đuối nước

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 5-12, chị T.T.T. (39 tuổi, ngụ xã Krông Ana), dùng xe máy chở theo con gái là cháu H.T.A.V. (6 tuổi, học lớp 1) vào khu vực rẫy trên địa bàn để hái cà phê.

Khi di chuyển trên đường nội đồng, chị T. nghi bị lạc tay lái khiến xe máy cùng 2 mẹ con rơi xuống ruộng và mất tích.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người đi đường và lực lượng chức năng đã nhanh chóng ứng cứu, tìm kiếm 2 mẹ con chị T.

Tuy nhiên, do mực nước dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân lần lượt tìm thấy thi thể chị T. và con gái.

