Hai mẹ con tham gia đường dây ma túy liên tỉnh

Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng: Ngô Thị Mỹ Dung (SN 1958), Đặng Hoàng Phương (SN 1987, con trai Dung), Lê Hùng Sang (SN 1990), cùng trú tại phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang và Nguyễn Thị Tuyết Hằng (SN 1978, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hằng quen biết và đặt vấn đề với Dung về việc kết hợp để mua bán ma túy, kiếm lãi. Từ khoảng tháng 6/2020 đến ngày 9/11/2021, Dung đã nhiều lần mua ma túy của Hằng, trực tiếp phân lẻ, bán lại và giao cho Phương, Sang cung cấp cho các đối tượng nghiện.

Trưa 10/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Long Xuyên tiến hành bắt và khám xét nơi ở của Dung (khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên), phát hiện, thu giữ trên 640 gram Methamphetamine cùng nhiều tang vật liên quan. Tại thời điểm khám xét, lực lượng Công an còn phát hiện, bắt giữ Phương và Sang đang ở trong nhà Dung. Thu giữ trong người Sang trên 0,06 gram Methamphetamine.

Từ những chứng cứ có được trong quá trình điều tra, cơ quan Công an tiến hành bắt và khám xét nơi ở của Hằng (ấp B4, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng dạng móc khóa và 6 viên đạn (nghi đạn cao su) cùng một số tang vật liên quan khác.