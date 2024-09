Hai mặt khác biệt của ca sĩ Tuấn Hưng

Vào ngày 21/9 vừa qua, Tuấn Hưng cùng lúc trở thành tâm điểm của hai sự kiện quan trọng - Anh trai vượt ngàn chông gai và liveshow Anh em kết đoàn cùng ca sĩ Duy Mạnh. Đây đều là hai sự kiện ăn khách thu hút rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Tuy nhiên trong cùng một thời điểm, Tuấn Hưng lại có những điểm khác biệt khiến nhiều người thừa nhận anh mới thực sự là “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Tuấn Hưng bị “bỏ rơi” tại Anh trai vượt ngàn chông gai, có cách xử lý khéo léo được lòng khán giả

Trong tập 11 Anh trai vượt ngàn chông gai được phát sóng tối 21/9, diễn biến gây tranh cãi khi Tuấn Hưng bị các anh tài “hắt hủi” khi không ai mời anh về đội cho màn Công diễn 5. Là một trong những nghệ sĩ đàn anh có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề nhưng Tuấn Hưng lại không được hai đội trưởng là Cường Seven hay Đinh Tiến Đạt lựa chọn. Trong đó, việc nam ca sĩ bị lọt vào top cuối và phải về đội Cường Seven mà không được chọn đã gây ra ít nhiều drama. Thậm chí Cường Seven còn phải nhắn tin xin lỗi đến đàn anh Tuấn Hưng nhưng vẫn nhận về nhiều tranh cãi vì cách xử lý thiếu tinh tế.

Biểu cảm buồn bã của Tuấn Hưng khi bị “bỏ rơi” tại show “Chông Gai”

Trong sáng 23/9, Tuấn Hưng đã có bài viết chia sẻ cảm nghĩ trên trang cá nhân. Anh cho biết khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã đem lại nhiều cảm xúc, khi thăng hoa, lúc lại rơi xuống tận cùng: "Có lẽ con đường solo lâu nay của mình đã hình thành cho mình một tính cách cá nhân. Và ở đâu đó khi ghép vào một tập thể cái tôi đó nó lòi ra như một cái gai khiến những người đối diện cảm thấy khó xử, khó chịu, khó hòa nhập.

Dù có những lúc trong hành trình này mình hạ cái tôi xuống thấp nhất có thể để có thể hòa hợp cùng với một tập thể ở đó có những người anh những người em mà lần đầu tiên chúng tôi cộng tác cùng nhau trong dự án âm nhạc. Mọi cảm giác trong tập 11 chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, chỉ có người được chọn mới biết, chỉ có người ngồi chờ mới thấu".

Tuấn Hưng không ngại chia sẻ những cảm xúc sau khi xem hết tập 11

Qua lời chia sẻ của Tuấn Hưng, có thể thấy dù đôi chỗ không hài lòng nhưng anh đã biết hạ cái tôi của mình xuống và kìm nén cảm xúc vì tập thể. Từ đó, Tuấn Hưng học được những bài học và trải nghiệm khi làm việc trong một tập thể chung. Anh cũng khẳng định việc luôn bền bỉ, không bỏ cuộc và kiên nhẫn để thấu hiểu bản thân hơn.

Sau khi bài đăng của Tuấn Hưng được chia sẻ, cộng đồng mạng đã dành tình cảm rất lớn cho anh. Đa số đều nhận định rằng, trong showbiz Tuấn Hưng là nam nghệ sĩ có cái tôi cao, tính cách độc lập và có sự “ngông” nhất định trong quan điểm làm nghề. Cũng vì thế mà Tuấn Hưng bấy lâu nay vẫn được mệnh danh là “chú ngựa hoang” của showbiz Việt.

Tuy nhiên khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai , “chú ngựa hoang” này lại hiền lành hơn rất nhiều. Anh sẵn sàng vì tập thể mà lắng nghe ý kiến, chấp nhận những “sóng gió” của cuộc chơi bất chấp kết quả ra sao.

Sau lùm xùm bị “bỏ rơi” tại tập 11 show “Chông Gai”, Tuấn Hưng càng cho khán giả thấy rõ một hình ảnh nam nghệ sĩ có cách xử lý khéo léo, vừa nói được cảm nhận của bản thân nhưng lại có sự tinh tế để không khiến những người anh em đồng nghiệp bị chịu sự chỉ trích của khán giả. Chẳng thế mà trên mạng xã hội, người hâm mộ show truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khẳng định, nam nghệ sĩ vượt “chông gai” nhiều nhất chính là Tuấn Hưng.

Tuấn Hưng hạ cái tôi để hết mình vì tập thể trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Hay “dỗi” nhưng vì đồng bào mà sẵn sàng thực hiện một liveshow ra tiền tỷ, thu hút cả triệu người xem trên MXH

Không chỉ được gọi là “chú ngựa hoang”, Tuấn Hưng còn mệnh danh là “thánh dỗi” của showbiz Việt. Một trong những nguyên nhân khiến anh có danh xưng này là vì những bất hòa trong quá khứ với người anh em - người bạn thân Duy Mạnh. Cả hai từng có khoảng thời gian căng thẳng đến mức không nhìn mặt nhau. Thế nhưng những hiểu nhầm của cả hai gần được tháo gỡ vào khoảng thời gian 2022-2023.

Đặc biệt khi người dân miền Bắc phải gánh chịu hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 vào tháng 9/2024, Tuấn Hưng đã gạt bỏ hết tất cả để đưa ra lời “thách thức” dễ thương đến Duy Mạnh: "Tôi thách anh Duy Mạnh làm liveshow với tôi để ủng hộ đồng bào đấy. Tôi đảm bảo liveshow này thu về tiền tỷ. Nào… dám chơi không?".

Chỉ sau ít phút khi Tuấn Hưng đăng tải, Duy Mạnh lập tức hồi đáp, đồng ý thực hiện liveshow cùng với yêu cầu: "Làm 1 liveshow đi em trai. Với điều kiện em ứng trước anh 3 tỷ. Anh chuyển khoản luôn vào quỹ MTTQ ủng hộ bão lũ. Còn lại bên công ty em tự thu chi làm 1 liveshow thôi nhé!...”.

Nói là làm, trong chiều 13/9, Tuấn Hưng đã chia sẻ hình ảnh ekip tổ chức đến trụ sở Ủy ban MTTQVN để ủng hộ số tiền 3 tỷ đồng đúng với yêu cầu mà Duy Mạnh đưa ra để tổ chức đêm nhạc chung.

Sau một lời thách thức, liveshow đánh dấu màn hội ngộ trên sân khấu sau 14 năm giữa Duy Mạnh - Tuấn Hưng đã trở thành hiện thực

Chỉ trong khoảng 1 tuần lễ kể từ khi lời thách thức của Tuấn Hưng được đưa ra, liveshow Anh em kết đoàn đánh dấu màn hội ngộ trên sân khấu sau 14 năm giữa Duy Mạnh - Tuấn Hưng đã trở thành sự thật. Người hâm mộ còn gọi đây là “sự kiện lịch sử” vì có nằm mơ cũng khó có thể tin sẽ có ngày cả hai sẽ tái hợp và thực hiện một liveshow chung.

Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng liveshow Anh Em Kết Đoàn đã mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Từ những bản hit của cả hai cho đến hàng loạt màn song ca “chấn động” như Biết tìm đâu, Dĩ vãng cuộc tình,...

Bên cạnh sự có mặt của hơn 5 nghìn khán giả tại liveshow, sự kiện còn thu hút hơn 1 triệu lượt mắt xem trên các nền tảng MXH. Điều này khiến chính Tuấn Hưng cũng không thể giấu được sự bất ngờ và chia sẻ sự vỡ òa trên trang cá nhân.

Liveshow “lịch sử” của Tuấn Hưng - Duy Mạnh thu hút đến hơn 1 triệu lượt xem trên các nền tảng MXH

Cũng trong liveshow Anh Em Kết Đoàn , Tuấn Hưng nói rõ về nguyên nhân gây ra những xích mích giữa anh và Duy Mạnh: “Thật ra trong cuộc sống, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Cách đây khoảng 15 năm trước, cũng cạnh tranh nhau về nhan sắc và cạnh tranh nhau về độ nổi tiếng. Nên khi một người ở Bắc, một người ở Nam, hiểu lầm nhau vài câu nói là do những người trên MXH đã đẩy chúng tôi vào những tình huống khó xử, cãi nhau”.

Có thể thấy, trong một cuộc thi truyền hình thực tế, Tuấn Hưng đã bỏ hết cái tôi sang một bên và hết mình vì anh em trong một tập thể. Còn ở ngoài cuộc sống, dù hay bị mệnh danh là “thánh dỗi” nhưng sau tất cả, anh vẫn là một người nghệ sĩ tình cảm, vì bạn bè và vì mục tiêu chung khi đồng lòng hướng đến đồng bào mà bỏ qua những hiểu nhầm không đáng có. Cái ôm dưới mưa của Duy Mạnh - Tuấn Hưng tại liveshow Anh Em Kết Đoàn như câu trả lời cho tất cả khi chứng minh: Cả hai đã không còn những rạn nứt và nối lại tình xưa nghĩa cũ.