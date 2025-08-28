Hai lưu ý quan trọng khi liên kết tài khoản ngân hàng nhận an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

Nhiều ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, Sacombank, TPBank,…mới đã thông báo hướng dẫn các bước để nhận chi trả an sinh xã hội dễ dàng bằng tài khoản ngân hàng trên VNeID.

Được biết, việc kết nối này đã được nhiều ngân hàng triển khai trong khoảng 1 năm trở lại đây, thông qua phối hợp cùng Napas và Bộ Công an. Việc kết nối tài khoản thanh toán của khách hàng trên VneID là để giúp khách hàng nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội, thanh toán dịch vụ công (tiền hưu trí, trợ cấp người nghèo, người có công…) thông qua tài khoản thanh toán liên kết.

Liên quan đến việc liên kết tài khoản, một số ngân hàng cũng đưa ra lưu ý quan trọng.

Agribank cho biết, tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế. Ngoài ra, ứng dụng VNeID được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, có thể tìm kiếm và tải về từ CH Play (đối với Android) hoặc App Store (đối với iOS), đều được dán nhãn là ứng dụng Chính phủ hoặc được phát triển bởi cơ quan Nhà nước. Do đó, người dân/ khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin các ứng dụng trước khi tải.

Hướng dẫn của ngân hàng Agribank

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về thời gian phản hồi yêu cầu liên kết trên ứng dụng VneID, Sacombank cho biết, thời gian phản hồi tình trạng đăng ký trên ứng dụng VNeID là từ 20s – 1 phút. Khách hàng có thể truy cập ứng dụng VNeID, sau đó vào lịch sử đăng ký để kiểm tra thông tin liên kết.

Trường hợp khách hàng "Bị từ chối" có thể là do 1 số nguyên nhân sau: Dữ liệu liên kết của cá nhân đăng ký tại VNeID không trùng khớp với thông tin của KH đăng ký (Số CCCD, Họ tên hoặc ngày/tháng/năm sinh). Khách hàng nhập sai số Tài khoản, tài khoản không còn hoạt động hoặc loại hình tài khoản không được hỗ trợ sử dụng tại thời điểm đăng ký.

Tài khoản liên kết hưởng ASXH có bắt buộc phải tham gia gói TK An Sinh Xã Hội không? Ngân hàng cho biết là không bắt buộc. Tài khoản liên kết hưởng An sinh xã hội là Tài khoản thanh toán VND đang hoạt động mở tại ngân hàng. Tuy nhiên, Sacombank khuyến khích CN/PGD tư vấn khách hàng tham gia gói Tài khoản An sinh xã hội để được hưởng các ưu đãi và đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.