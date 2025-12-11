Hai lính Ukraine rời nơi ẩn nấp, giương cờ ở chiến địa đang giằng co với Nga: Kiev gửi thông điệp gì?

Nga tiến gần kiểm soát Donbass

Gân đây, Tổng thống Putin tuyên bố lực lượng Nga đã chiếm được Pokrovsk nhưng phía Ukraine bác bỏ điều này. Đối với Nga, Pokrovsk là một bước đệm nữa hướng tới mục tiêu giành quyền kiểm soát toàn bộ Donbas. Nhưng Ukraine cần chứng minh rằng họ vẫn có khả năng kháng cự.

Khu vực Nga kiểm soát trên bản đồ (màu hồng). Nguồn: BBC

Tại một sở chỉ huy của Ukraine, nằm sâu phía sau tiền tuyến, các mệnh lệnh được truyền đi liên tục qua radio. Binh lính theo dõi hàng chục hình ảnh trực tiếp từ máy bay không người lái. Họ đang phối hợp tấn công các vị trí của Nga bên trong thành phố.

Chỉ huy Trung đoàn Tấn công Skala, Yuri, qua radio, yêu cầu hai binh sĩ rời khỏi nơi ẩn nấp từ một tòa nhà để giương cao lá cờ Ukraine. Họ di chuyển nhanh chóng để tránh bị phát hiện. Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy khoảnh khắc họ vẫy lá cờ vàng và xanh lam trong giây lát, trước khi nhanh chóng quay trở lại nơi ẩn nấp.

"Tôi nghĩ cả thế giới nên biết rằng chúng tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ lãnh thổ của mình," anh ấy nói. "Nếu chúng tôi không chứng tỏ điều này, mọi người sẽ mất niềm tin và ngừng giúp đỡ Ukraine."

Trận chiến giành Pokrovsk, từng là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, đã kéo dài gần 18 tháng. Thành phố đã bị tàn phá nặng nề.

Câu hỏi của Ukraine

Câu hỏi đặt ra bây giờ là Ukraine có thể cầm cự được bao lâu nữa.

Những người theo dõi bước tiến của quân Nga cho rằng lực lượng Ukraine hầu như không còn kiểm soát được thành phố.

Quân Nga đang từ từ tiến công từ phía nam. Ukraine đang mất dần lãnh thổ, nhưng tuyên bố vẫn giữ được phía bắc.

Sasha, một chỉ huy tiểu đoàn 25 tuổi, giở một tấm bản đồ. Trên đó, anh ấy đặt những người lính nhựa màu xanh lá cây để tượng trưng cho những nơi quân đội Ukraine vẫn đang phòng thủ. Những người lính nhựa màu nâu cho thấy nơi quân Nga đã tiến đến.

Ảnh: BBC

Quân Nga đã sử dụng các nhóm nhỏ từ hai đến bốn binh sĩ để lẻn qua các vị trí của Ukraine, đôi khi cải trang thành thường dân.

Nga đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng vẫn còn nhiều quân hơn. Một binh sĩ Ukraine với biệt danh Rabbit mô tả tình hình là "khó khăn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát".

Cuộc chiến rõ ràng đang gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Ukraine, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ bỏ cuộc. Rabbit cũng không đồng ý với bất kỳ đề xuất nào cho rằng Ukraine nên nhường thêm đất đai để đổi lấy hòa bình.

Một người lính khác - với mật danh "Ghost" - chiến đấu trong một đơn vị khác ở Pokrovsk mô tả tình hình là "căng thẳng, nhưng không nguy kịch". Anh ta bác bỏ các báo cáo về việc thành phố bị bao vây nhưng nói thêm rằng "mọi người đều kiệt sức - cả Nga và Ukraine".

Đối với Ukraine, việc giữ vững vị trí cũng đang phải trả giá đắt. Trung đoàn Skala chia sẻ các video gần đây được binh lính của họ quay ở tiền tuyến - thường xuyên phải ẩn nấp trong các tòa nhà để tránh máy bay không người lái của Nga.

"Khotabych", người gần đây đã trải qua một tháng chiến đấu trong thành phố, cho biết "có rất nhiều máy bay không người lái và chúng bay suốt ngày đêm."

Người Nga có nhiều máy bay không người lái hơn với camera ảnh nhiệt, có thể nhìn thấy vào ban đêm. Khotabych nói rằng anh và những người lính của mình luôn hy vọng có "thời tiết tốt" - là sương mù, mưa và trời xám xịt, đồng nghĩa với việc khiến máy bay không người lái hoạt động khó khăn hơn.