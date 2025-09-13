Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công một cơ sở sản xuất giấm giả với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn hàng chục nghìn lít giấm độc hại có nguy cơ phát tán ra thị trường.

Theo điều tra, lực lượng chức năng bắt quả tang vợ chồng Kiều Văn Thanh (SN 1980) và Bùi Song Hậu (SN 1983, cùng trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) đang tổ chức sản xuất giấm giả ngay tại nhà riêng.

Thay vì lên men tự nhiên, những người này đã dùng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan theo tỷ lệ 2 lít axit axetic/100 lít nước, sau đó đóng chai, mỗi ngày đưa ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm.

Lực lượng chức năng Đà Nẵng kiểm tra cơ sở sản xuất giấm độc hại

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng axit công nghiệp trong sản xuất thực phẩm là cực kỳ nguy hiểm, có thể gây bào mòn dạ dày, ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí tử vong nếu vượt ngưỡng cho phép.

Khám xét tại xưởng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (khoảng 2.000 lít) cùng 20 can axit axetic nguyên chất (600 lít). Số hóa chất này nếu tiếp tục được sử dụng có thể sản xuất tới 30.000 lít giấm giả, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.

Sử dụng hóa chất độc hại để sản xuất giấm. (Ảnh: CAĐN)

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiều Văn Thanh; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hậu về tội “ Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.



