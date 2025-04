Hai hoa hậu Ngọc Châu, Xuân Hạnh cùng góp mặt trong MV mới của violinist Hàn Quốc JMI KO

Đến Việt Nam sinh sống và làm việc từ năm 2011, JMI KO không phải là cái tên quá xa lạ với khán giả trong nước. Nữ nghệ sĩ không chỉ tập trung vào nghệ thuật âm nhạc, mà còn ấp ủ hy vọng trở thành nhịp cầu văn hóa nghệ thuật, nối liền đôi bờ tình bạn và nghệ thuật giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cô từng tham gia biểu diễn ở rất nhiều sự kiện, cho ra mắt nhiều MV như: Gật đầu, My Destiny, Park Of The World, Heal The World, Hello Việt Nam…

Trong hành trình âm nhạc của mình, cô cũng từng bắt tay cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng như: nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Thảo Trang, Xuân Định K.Y… và gần nhất là với các người đẹp nhà Miss Cosmo như: hoa hậu Ngọc Châu, hoa hậu Xuân Hạnh, Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid và Á hậu Karnruethai Tassabut.