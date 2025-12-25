Hai gương mặt lớn trong phong trào phản chiến ủng hộ Việt Nam qua đời

Ông Peter Weiss (sinh năm 1925) và bà Cora Weiss (sinh năm 1934), là những người bạn Mỹ gắn bó thủy chung với Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Ông bà đã góp tiếng nói quan trọng vào phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam và nỗ lực thúc đẩy bình thường hóa quan hệ hai nước.

Trong thời kỳ chiến tranh, ông bà Weiss đã bảo trợ và ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động phản chiến và nhân đạo, qua đó góp phần hình thành dư luận tiến bộ trong xã hội Mỹ ủng hộ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư) trân trọng trao Huân chương Hữu nghị cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ Việt - Mỹ, trong đó có bà Cora Weiss (trái), tháng 9/2024. Ảnh: TTXVN

Bà Cora Weiss là một trong những gương mặt lãnh đạo nổi bật của phong trào phản chiến tại Mỹ, kiên trì đấu tranh yêu cầu chấm dứt ném bom, rút quân và tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam.

Sau chiến tranh, ông bà Weiss tiếp tục là nhân tố tích cực thúc đẩy hoạt động của Quỹ Hoà giải và Phát triển Việt - Mỹ cũng như đóng góp tiếng nói mạnh mẽ vận động chính phủ Mỹ dỡ bỏ cấm vận với Việt Nam.

Ông Peter Weiss là một trong những khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội trong bối cảnh Việt Nam bị bao vây cấm vận. Sau chuyến đi, ông đã trình bày tại Hội nghị các thành viên TNI về tình hình Việt Nam, kêu gọi quốc tế ủng hộ công cuộc tái thiết và vận động Mỹ bỏ bao vây kinh tế với Việt Nam.

Chính những nỗ lực này đã tạo nền tảng nhân văn và dư luận tích cực cho tiến trình hoà giải, bình thường hoá quan hệ Việt - Mỹ và để lại di sản quý báu cho quan hệ nhân dân hai nước dựa trên sự đồng cảm, đoàn kết và niềm tin vào giá trị của hoà bình.

Ông bà Weiss. Ảnh: Eas Thampton star

Ông bà Weiss luôn quan tâm và gắn bó sâu sắc với ngành ngoại giao Việt Nam. Hai ông bà thường xuyên tham dự và tích cực hỗ trợ các hoạt động đối ngoại của Việt Nam tại Mỹ.

Tháng 9/2024, dù đã ở độ tuổi ngoài 90, không còn khoẻ, bà Cora và ông Peter Weiss vẫn tham dự cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với bạn bè Mỹ bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 79, thể hiện sự quan tâm của ông bà đối với Việt Nam cũng như quan hệ Việt - Mỹ.

Nhân dịp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng trao tặng bà Cora Weiss Huân chương Hữu nghị, khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với quá trình ủng hộ và đóng góp của bà cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.