Hai Giám đốc Công an tỉnh được thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tướng

Theo báo Sài Gòn Giải phóng , ngày 11/7, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức thông báo quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, 52 tuổi, quê quán huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (cũ), trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật; trình độ chính trị Cao cấp.

Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long (mới), Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải từng đảm nhận các chức vụ như: Trưởng Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (cũ); Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp (cũ); Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh (cũ).

Ngày 15/8/2024, tại Công an tỉnh Trà Vinh (cũ), Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh (cũ).

Đến ngày 29/6/2025, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh (cũ) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long (mới) sau khi sáp nhập Công an tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Bến Tre vào Công an tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó vào chiều 8/7, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Lâm Phước Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp tin tưởng, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên sẽ tiếp tục phát huy năng lực cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, 54 tuổi, quê Phong Điền, TP. Cần Thơ. Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang; Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Tháng 6/2025, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên được Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang. Sau khi tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp sáp nhập, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp mới.