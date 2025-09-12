HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hai giải độc đắc Vietlott tăng lên 144 tỉ đồng

N.D |

So với ngày 11/9, đến sáng 12/9 tổng giá trị giải thưởng của Vietlott Power 6/55 và Mega 6/45 đã tăng thêm khoảng 9 tỉ đồng.

Giải độc đắc Vietlott ngày 12/9 có gì hấp dẫn?

Sau kỳ quay thưởng ngày 10/9 (Mega 6/45) và 11/9 (Power 6/55), cả hai loại hình đều chưa tìm ra chủ nhân Jackpot.

Vậy tính đến sáng 12/9, Power 6/55Mega 6/45 đang kết dư tổng cộng bao nhiêu tỉ đồng ở các giải Jackpot?


Hai giải độc đắc Vietlott tăng lên 144 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả Vietlott đầu sáng ngày 11/9.

 

