Hái Gia Liu tiết lộ cát-xê mời Ưng Hoàng Phúc

Sau nhiều tuần tranh tài tại Tình Bolero 2025, Hái Gia Liu bất ngờ tiết lộ sẽ mời ca sĩ Ưng Hoàng Phúc làm khách mời đặc biệt trong phần thi song ca sắp tới.

Mối duyên giữa Ưng Hoàng Phúc và Bolero bắt nguồn từ một kỷ niệm thú vị nhiều năm trước khi Hái Gia Liu còn công tác truyền thông cho một dự án phim của anh (Hùng Ali). Trong một lần Hái Gia Liu hát vu vơ, Ưng Hoàng Phúc đã bày tỏ thích thú trước giọng hát của Tiktoker người Gia Lai và khuyến khích anh đi thi.

Hái Gia Liu liền nói đùa: "Em mà đi thi anh Phúc hỗ trợ em nha!". Cuộc trò chuyện tưởng chừng chỉ là lời hứa vui giữa hai anh em nhưng vài năm sau, nó đã trở thành hiện thực khi Hái Gia Liu được mời tham gia Tình Bolero.

Hái Gia Liu

Khi bước vào vòng song ca với khách mời, Hái Gia Liu – với mong muốn tạo nên màu sắc riêng và không ngại thử thách – đã đưa ra một quyết định táo bạo là mời một ca sĩ không thuộc dòng nhạc sở trường hát Bolero.

"Đây có thể là nước đi mạo hiểm vì anh Phúc không phải sở trường Bolero nhưng tôi tin anh Phúc hát được. Vì mình là thí sinh, tôi muốn làm gì đó khác biệt để ban giám khảo phải 'wow' nên tôi quyết định mời ca sĩ khác dòng nhạc sở trường của họ trước đây hát Bolero", Hái Gia Liu chia sẻ.

Điều may mắn là Ưng Hoàng Phúc đã đồng ý ngay lập tức. Theo lời Hái Gia Liu, chính tình cảm quý mến và sự thương yêu dành cho đàn em từng cộng tác khiến Ưng Hoàng Phúc "phá lệ", nhận lời thử sức với một dòng nhạc chưa từng hát.

Hái Gia Liu và Ưng Hoàng Phúc.

Với sự ủng hộ tuyệt đối từ khách mời, Hái Gia Liu thể hiện rõ sự tham vọng của mình. Khi được hỏi muốn hát bài gì, Ưng Hoàng Phúc nói: "Đây là cuộc thi của em, anh chỉ hỗ trợ nên anh sẽ theo em. Em muốn hát bài gì cứ chọn, miễn sao tốt nhất cho phần thi của em".

Với sự tin tưởng này, hai anh em đã quyết định thực hiện một bản mashup kết hợp ba ca khúc Bolero kinh điển: Chuyến tàu hoàng hôn, Chiều sân ga và Người đi ngoài phố. Sự kết hợp giữa chất giọng pop/dance cá tính của Ưng Hoàng Phúc cùng nét lãng mạn, da diết của Bolero hứa hẹn mang đến một tiết mục độc đáo, khó quên tại Tình Bolero.

Dù rất bận rộn với lịch trình công việc, Ưng Hoàng Phúc vẫn dành thời gian tự lái xe đến studio thu âm, tập dợt và tham gia ghi hình mà không hề lấy cát-xê.

Một số hình ảnh của Hái Gia Liu tại cuộc thi.

Tập có sự góp mặt của Ưng Hoàng Phúc trong vai trò khách mời sẽ lên sóng vào tối 31/10 trên kênh THVL1.

Hái Gia Liu xuất thân là nhà sản xuất chương trình, từng đứng sau nhiều gameshow đình đám như: Không gian đẹp, Iron Chef – Siêu đầu bếp, Shark Tank... Anh cũng từng phát triển các dự án truyền thông cho nhiều bộ phim nổi tiếng như Thiên đường vắng em, Ly hôn, Vừa đi vừa khóc… Với Hái Gia Liu, mỗi công việc đều mang lại cho anh những trải nghiệm thú vị. Sau khi chuyển hướng thành nhà sáng tạo nội dung, anh hiện sở hữu kênh TikTok gần 800.000 follower, fanpage gần 160.000 lượt theo dõi và tài khoản Facebook cá nhân "Gia Hiếu" với hơn 368.000 follow.



