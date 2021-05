Hải Dương: Phát hiện đôi vợ chồng F2 cứ đến đêm lại trốn khỏi nhà đi mua bán thịt lợn

Đó là vợ chồng ông N.X.K (sinh năm 1964) và bà N.T.D (sinh năm 1966) trú tại thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc.

Vợ chồng ông K làm nghề bán thịt lợn thường xuyên ở chợ Phú Yên, TP.Hải Dương.



Vừa qua, khu vực chợ Phú Yên bị phong tỏa vì có liên quan đến trường hợp mắc Covid-19, vợ chồng ông K được xác định là F2 và đã có quyết định cách ly y tế tại nhà từ ngày 20/5.

Tuy nhiên, theo thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, thời gian gần đây hai vợ chồng vẫn mang thịt lợn đến TP.Hải Dương để bán.

Khi làm việc với cơ quan công an, ông K không thừa nhận hành vi trốn cách ly y tế tại nhà của vợ chồng mình. Qua rà soát các lò mổ gia súc trên địa bàn tỉnh, Công an huyện Gia Lộc xác định được anh Nguyễn Văn C (sinh năm 1979, trú tại xã Liên Hồng, TP.Hải Dương) làm nghề mổ lợn tại lò mổ ở phường Thạch Khôi (TP.Hải Dương) thường xuyên cung cấp thịt lợn cho vợ chồng ông K từ 2 giờ đến 4 giờ sáng hàng ngày.

Anh C cho biết, trong tất cả các ngày từ 20/5 đến 27/5, anh đều cung cấp thịt cho vợ chồng ông K.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Gia Lộc tiếp tục đấu tranh với vợ chồng ông K để làm rõ hành vi trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế.

Đến 18 giờ ngày 27/5, vợ chồng ông K thừa nhận từ 21/5 đến 27/5 (trong thời gian cách ly) đã trốn khỏi nhà từ 2 giờ sáng để đến lò mổ của anh C lấy thịt lợn mang bán cho các cơ sở chế biến thực phẩm ở TP.Hải Dương, đến tầm 5 giờ sáng thì trở về nhà.

Vì 2 vợ chồng trốn khỏi nhà và trở về trong đêm nên gây nhiều khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác phát hiện, quản lý.

Công an huyện Gia Lộc đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cặp vợ chồng trên.