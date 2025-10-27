Hành vi gây mất niềm tin trong nhân dân

Chiều 27/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Thị Khánh Vân (cựu Phó phòng Viện KSND tỉnh Lào Cai) mức án 9 năm tù tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo Phạm Thị Thu (50 tuổi, cựu Phó phòng thuộc Vụ 9, Viện KSND Tối cao) bị tuyên 3 năm tù; ông Cao Quang Hưng (54 tuổi) bị phạt 3 năm tù tội “Môi giới hối lộ”.

Cùng vụ án, ông Vương Anh Thư (57 tuổi, Giám đốc Công ty Thương mại và Xây dựng Lộc Phát) bị tuyên 5 năm tù về tội “Môi giới hối lộ” và 9 năm tù do “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp 14 năm tù.

Trong phiên tòa chiều nay, đứng trước bục khai báo nói lời sau cùng, bị cáo Lê Thị Khánh Vân khóc nói việc phải đứng trước phiên tòa là vô cùng đau xót, bị cáo cảm thấy vô cùng ăn năn, hối hận.

Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về với gia đình.

Bị cáo Phạm Thị Thu bày tỏ ân hận về những việc đã làm. Bà Thu trình bày bản thân và con trai đều mắc bệnh nên mong tòa cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của Nhà nước, nhất là cơ quan tư pháp, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý hành chính, gây mất niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan Nhà nước.

“Hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng. Các bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật, trái công vụ nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội”, bản án nêu.

Các bị cáo tại tòa.

Vụ án phát giác từ việc chiếm đoạt tiền 'chạy án'

Theo quy kết, năm 2023, ông Nguyễn Văn Thái (SN 1983, ở Sa Pa, Lào Cai) cùng nhiều người thân bị phạt tù vì chống người thi hành công vụ, riêng con trai ông Thái được hưởng án treo.

Sau đó, ông Thái và 9 người thân kháng cáo, xin được hưởng án treo, còn con trai ông kháng cáo, xin được miễn trách nhiệm hình sự.

Tháng 3/2023, ông Thái liên hệ với Vương Anh Thư, nhờ tìm người giúp gia đình mình chuyển án tù giam sang án tù treo còn ông tự nhận thức mình là chủ mưu nên không được.

Cáo buộc cho rằng Thư đưa ra giá, có thể giúp 8 người hưởng án treo, mỗi trường hợp 500 triệu đồng, tổng số 4 tỷ đồng. Thư sau đó nhờ bị cáo Cao Quang Hưng tìm người giúp và đến lượt mình, Hưng lại nhờ Phạm Thị Thu, lúc đó kiểm sát viên Viện KSND tối cao.

Tháng 5/2023, TAND tỉnh Lào Cai ra quyết định đưa vụ án của ông Thái ra xét xử phúc thẩm với kiểm sát viên thực hành quyền công tố là Lê Thị Khánh Vân. Do quen biết Vân, bị cáo Thu gọi điện, nhờ giúp cho 8 nhóm người trong gia đình ông Thái được án treo.

Qua nghiên cứu hồ sơ, Vân cho rằng một số người không đủ điều kiện nên chỉ có thể giúp 5 trường hợp với giá 2 tỷ đồng.

Ông Thái chuyển cho Vương Anh Thư tổng cộng 3,85 tỷ đồng. Sau đó, Thư giữ lại 1,05 tỷ đồng hưởng lợi, còn chuyển cho Cao Quang Hưng 2,8 tỷ đồng. Về phần mình, Hưng giữ lại 400 triệu cho mình, chuyển cho Phạm Thị Thu 2,4 tỷ đồng. Bị cáo Thu cũng tự hưởng lợi 400 triệu đồng, chỉ chuyển cho Lê Thị Khánh Vân 2 tỷ đồng như thỏa thuận.

Sau khi nhận tiền, Vân hướng dẫn nhóm người trong gia đình ông Thái thu thập tình tiết giảm nhẹ như nộp các quỹ ủng hộ ở địa phương, cứu người bị nạn, từng tố giác tội phạm.

Tháng 7/2023, Lê Thị Khánh Vân báo cáo cấp trên về kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án, đề xuất cho hưởng án treo và được một Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai duyệt chấp nhận.

Tiếp đến, TAND tỉnh Lào Cai xét xử phúc thẩm với nhóm gia đình ông Thái, tuyên chuyển hình phạt tù sang án treo với 6 người, cho con trai ông Thái được miễn trách nhiệm hình sự như đề nghị của kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân.

Sau phiên tòa trên, Vương Anh Thư tiếp tục nói với ông Thái có thể tác động, giúp ra bản án Giám đốc thẩm cho những người còn lại trong gia đình được hưởng án treo với giá 3 tỷ đồng. Ông Thái đồng ý, chuyển tiền nhưng bị Thư chiếm đoạt mang đi kinh doanh mà không chạy án như cam kết.

Khi bị bác đơn đề nghị Giám đốc thẩm, ông Thái biết mình bị Thư lừa 3 tỷ đồng nên làm đơn tố cáo và vụ án phát lộ.

Cơ quan tố tụng xác định ông Thái có hành vi đưa hối lộ, chạy án nhưng đã chủ động tố cáo nên được miễn trách nhiệm hình sự về việc này.