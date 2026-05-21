Sáng 21/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án Đưa, nhận hối lộ, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS đưa ra quan điểm về các kháng cáo và đề nghị mức án cụ thể đối với hai cựu Cục trưởng Cục ATTP và 32 bị cáo liên quan.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục ATTP) từ 4 - 5 năm tù (án sơ thẩm 20 năm tù) và giảm cho bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục ATTP) từ 2 - 3 năm tù (án sơ thẩm 15 năm tù) cùng về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong tại toà.

Tương tự, VKS cũng đề nghị giảm án cho hai cựu Phó Cục trưởng Cục ATTP. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hùng Long được đề nghị giảm án từ 1-2 năm tù (án sơ thẩm 12 năm tù) và Đỗ Hữu Tuấn được đề nghị giảm từ 3 – 4 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù).

Tất cả các bị cáo còn lại cũng được VKS đề nghị giảm án. Ngoài ra, một số bị cáo không kháng cáo nhưng cũng được đề nghị giảm từ 3- 6 tháng tù.

VKS đánh giá, quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm nhiều tình tiết mới như bị cáo Nguyễn Thanh Phong nộp thêm các bằng khen, giấy khen trong công tác, Huân chương lao động hạng 3; bị cáo tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, cứu người trong tình huống khẩn cấp. Bị cáo còn được nhiều đơn vị, tập thể lớp học, bạn bè có đơn đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt…

Bị cáo Trần Việt Nga tại toà phúc thẩm.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cho biết bị cáo đã khắc phục toàn bộ hâu quả trước khi phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo cũng tự nguyện sung quỹ Nhà nước để khắc phục cho những bị cáo khác là 70 triệu đồng.

Đối với bị cáo Trần Việt Nga, bị cáo này đã nộp tại cấp phúc thẩm là hơn 1,9 tỷ đồng; bị cáo cung cấp thêm các tài liệu mới có nhiều thành tích, khen thưởng trong công tác như Huân chương lao động Hạng 3, bằng khen, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện…

Các bị cáo khác cũng xuất trình các tình tiết mới như được Bộ Y tế, Cục ATTP có đơn xin áp dụng chính sách khoan hồng với các bị cáo để tòa phúc thẩm xem xét.

Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn từ năm 2018 - 2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục ATTP (Bộ Y tế) cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Từ tháng 8/2018, sau khi được bị cáo Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp Giấy xác nhận, bị cáo Trần Việt Nga đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện cơ chế thu tiền, yêu cầu các chuyên viên Phòng Giám sát và Truyền thông chuyển cho bà ít nhất 2 triệu đồng đối với mỗi hồ sơ.

Từ đó, các chuyên viên yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo phải chi tiền, với mức trung bình từ 4 - 9 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Ngoài ra, một số tổ chức, cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo đã thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho chuyên viên và lãnh đạo Cục ATTP để được hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, không bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thanh Phong phải chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ là hơn 94,8 tỷ đồng; hưởng lợi hơn 43,9 tỷ đồng với vai trò lãnh đạo. Còn bị cáo Nguyễn Hùng Long chịu trách nhiệm số tiền nhận hối lộ là hơn 22,5 tỷ đồng; hưởng lợi hơn 8,6 tỷ đồng; bị cáo Trần Việt Nga chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ là hơn 12,7 tỷ đồng…