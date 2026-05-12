Sự kiện Figure AI công bố bản demo mới vào tối ngày 8 tháng 5 đã tạo nên một làn sóng xôn xao trong giới công nghệ toàn cầu. Đoạn video ngắn gọn chưa đầy hai phút ghi lại cảnh hai robot hình người Helix-02 phối hợp dọn dẹp phòng ngủ từ việc mở cửa, treo quần áo, thu dọn rác cho đến thao tác phức tạp nhất là cùng nhau trải ga giường.

Điểm nhấn ấn tượng nhất là khoảnh khắc hai cỗ máy gật đầu xác nhận trước khi đồng loạt dùng lực kéo căng và trải phẳng tấm chăn. Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy, không cần bộ điều khiển trung tâm hay bất kỳ giao tiếp bằng lời nào, tựa như hai con người đang làm việc ăn ý.

Theo tuyên bố từ Figure AI, đây là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới thao tác di chuyển cộng tác giữa nhiều robot được vận hành trơn tru thông qua một mạng nơ-ron duy nhất. Mỗi robot tự chạy mô hình độc lập, liên tục quan sát chuyển động của đối tác để suy đoán bước đi tiếp theo. Việc xử lý các vật thể mềm như chăn ga luôn là một bài toán hóc búa do hình dáng biến đổi liên tục, nhưng Helix-02 đã vượt qua nhờ khả năng nhận thức thị giác thời gian thực và tự điều chỉnh hành vi.

Mặc dù vậy, màn trình diễn ngoạn mục này không tránh khỏi những ánh nhìn hoài nghi. Một số chuyên gia cho rằng hệ thống có thể đang phụ thuộc quá nhiều vào các thiết lập ban đầu được dàn dựng tỉ mỉ. Theo họ, thay vì thực sự thấu hiểu ý định trong môi trường mở, các robot có thể chỉ đang phản ứng lại các kịch bản dự đoán trước thông qua quá trình huấn luyện chuỗi ngắn. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về khả năng ứng dụng thực tế và sự thích nghi của robot trong những bối cảnh gia đình hỗn loạn và khó lường hơn.

Vượt lên trên những tranh cãi, Figure AI vẫn đang chứng minh tham vọng thống trị ngành công nghiệp robot hình người. Công ty này không chỉ là cái tên đắt giá nhất thế giới trong lĩnh vực với mức định giá lên tới 39 tỷ USD sau vòng gọi vốn Series C, mà còn đang có những bước tiến thần tốc trong khâu sản xuất.

Tại nhà máy BotQ ở California, nhịp độ chế tạo đã tăng gấp 24 lần chỉ trong 120 ngày, đạt công suất một chiếc Figure 03 mỗi giờ. Việc đưa vào sản xuất hàng loạt quy mô lớn không chỉ giải quyết bài toán cung cầu mà còn tạo ra nguồn dữ liệu khổng lồ từ thực tế, giúp tối ưu hóa khả năng nhận thức và độ bền của hệ thống Helix AI.

Trong tầm nhìn chiến lược của mình, giám đốc điều hành Brett Adcock gọi thế hệ Figure 04 sắp tới là khoảnh khắc iPhone 1, hứa hẹn những đột phá về thiết kế, tính dễ sản xuất và tối ưu chi phí. Công ty dự kiến tung ra mô hình cho thuê robot gia đình với chi phí từ 400 đến 600 USD mỗi tháng.

Những cỗ máy này có thiết kế nhỏ gọn, tự động sạc điện và tích hợp các tính năng bảo trì thân thiện với người dùng không chuyên. Đặc biệt, hệ thống được trang bị cơ chế thay thế nóng và giao thức chống ngã Vulcan, đảm bảo robot có thể hoạt động liên tục hoặc tự xoay xở đi đến khu vực bảo trì ngay cả khi gặp sự cố phần cứng.

Với nguồn nhân lực hơn 500 chuyên gia hàng đầu và bộ máy vận hành khép kín, Figure AI đang đi tiên phong trong việc chứng minh rằng sự hợp tác giữa nhiều robot không phải là một hướng đi sai lệch mà là chìa khóa tất yếu. Dù tương lai có thể còn nhiều chông gai, nhưng sự xuất hiện của những cỗ máy Helix-02 đang dần hiện thực hóa viễn cảnh nơi robot hình người không chỉ làm việc độc lập mà còn biết kề vai sát cánh cùng nhau trong cuộc sống thường nhật.