Hai chị em ruột chết đuối tại khe suối sau nhà

Tuấn Minh |

Trên địa bàn xã Xuân Du (Thanh Hóa) vừa xảy ra một vụ việc đau lòng khi 2 trẻ nhỏ là chị em ruột ra khe suối sau nhà tắm dẫn tới đuối nước tử vong.

Ngày 13-4, tin từ UBND xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 trẻ em bị đuối nước tử vong khi ra khu vực khe suối gần nhà để tắm.

Rủ nhau ra khe suối sau nhà tắm, 2 trẻ nhỏ đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Gia đình anh L.S.A. (ngụ thôn Mó 2, xã Xuân Du) tổ chức lo hậu sự cho 2 con gái nhỏ đuối nước dẫn tới tử vong chiều 12-4

Theo báo cáo, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12-4, hai cháu L.K.K.C. (4-2023) và L.K.K.A. (1-2025), là 2 chị em ruột ngụ, ở thôn Mó 2, xã Xuân Du dẫn nhau ra khu vực khe suối ở sau nhà để tắm. Trong thời gian này, bố mẹ hai cháu đang có mặt ở nhà nhưng không biết.

Sau một thời gian không thấy các con nên 2 vợ chồng đã đi tìm và phát hiện 2 con ở khe suối sau nhà liền đưa lên bờ sơ cứu và chuyển tới Trạm Y tế Cán Khê (thuộc xã Xuân Du) để cấp cứu.

Tuy nhiên, tại đây các bác sĩ kiểm tra và xác định cả 2 trẻ nhỏ đã tử vong nên đã thông báo cho gia đình đưa nạn nhân về lo hậu sự.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, chính quyền xã Xuân Du đã cử đại diện phối hợp với ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể tại thôn Mó 2 đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình.

Rủ nhau ra khe suối sau nhà tắm, 2 trẻ nhỏ đuối nước thương tâm - Ảnh 2.

Khu vực cầu kênh nông giang ở xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa - nơi nam sinh lớp 10 trượt chân rơi xuống sông dẫn tới đuối nước, thi thể được tìm thấy tối nay 13-4

Theo ghi nhận, chỉ hơn 10 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 6 người tử vong. Điều đáng nói là tất cả các trường hợp tử vong đều đang trong độ tuổi đi học.

Ngoài 2 em nhỏ trên, vào ngày 1-4 hai em là H.T.H. và H.B.H. (SN 2014, ngụ xã Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa) ra khu vực biển Hải Bình tắm và mất tích; thi thể 2 em đã được tìm thấy sau 2 ngày tìm kiếm. Tiếp đó, ngày 9-4 em Nguyễn Văn H. (SN 2008, ngụ tại tổ dân phố Thanh Bình, phường Ngọc Sơn) cùng bạn ra khu vực đầm tôm trên địa bàn tắm dẫn tới tử vong.

2 ngày sau, ngày 11-4, em L.H.T.A. (SN 2010, ngụ xã Thiệu Trung) ra bờ sông nông giang chơi cùng nhóm bạn và trượt chân rơi xuống sông mất tích. Đến tối nay 13-4, thi thể em đã được tìm thấy.

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

01:00
Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

01:12
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
